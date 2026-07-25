Mariana Narváez ganó el Certamen Nacional Pre La Falda y llevó a San Juan a lo más alto del tango

La artista representó a la provincia en la instancia final del tradicional concurso que se desarrolla en la ciudad cordobesa de La Falda, considerada uno de los grandes escenarios del tango argentino. Allí compitió con intérpretes de diferentes provincias y logró quedarse con el primer lugar tras su presentación.

Narváez integró la delegación sanjuanina que viajó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Junto a ella también participó Julián Díaz, quien representó a la provincia en la categoría masculina.