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Mariana Narváez ganó el Certamen Nacional Pre La Falda y llevó a San Juan a lo más alto del tango

La cantante sanjuanina obtuvo el primer puesto en la categoría femenina del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, uno de los concursos más prestigiosos del país. Representó a la provincia en Córdoba y logró el reconocimiento tras imponerse entre artistas de distintos puntos de Argentina.

San Juan volvió a subir a uno de los escenarios más importantes del tango argentino. La cantante Mariana Narváez se consagró este fin de semana como ganadora de la categoría femenina del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, un reconocimiento que la posiciona entre las voces emergentes más destacadas del género a nivel nacional.

La artista representó a la provincia en la instancia final del tradicional concurso que se desarrolla en la ciudad cordobesa de La Falda, considerada uno de los grandes escenarios del tango argentino. Allí compitió con intérpretes de diferentes provincias y logró quedarse con el primer lugar tras su presentación.

Narváez integró la delegación sanjuanina que viajó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Junto a ella también participó Julián Díaz, quien representó a la provincia en la categoría masculina.

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Ambos artistas habían obtenido su clasificación luego de superar la instancia provincial del certamen, lo que les permitió acceder a la competencia nacional, una plataforma histórica para proyectar nuevas voces dentro del tango.

La consagración de Mariana Narváez significa un nuevo reconocimiento para la cultura sanjuanina y reafirma la presencia de artistas locales en escenarios de relevancia nacional. Además, representa un impulso para su carrera artística, al tratarse de uno de los certámenes más importantes del circuito tanguero argentino.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el acompañamiento a los representantes culturales busca generar mayores oportunidades de crecimiento para los artistas sanjuaninos y fortalecer la presencia de la provincia en eventos de alcance nacional.

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