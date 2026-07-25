San Juan volvió a subir a uno de los escenarios más importantes del tango argentino. La cantante Mariana Narváez se consagró este fin de semana como ganadora de la categoría femenina del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, un reconocimiento que la posiciona entre las voces emergentes más destacadas del género a nivel nacional.
Mariana Narváez ganó el Certamen Nacional Pre La Falda y llevó a San Juan a lo más alto del tango
La cantante sanjuanina obtuvo el primer puesto en la categoría femenina del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, uno de los concursos más prestigiosos del país. Representó a la provincia en Córdoba y logró el reconocimiento tras imponerse entre artistas de distintos puntos de Argentina.