De visitante, Universitario dio vuelta un partidazo contra el Liceo en la última fecha

Los últimos diez minutos encontraron a la "U" jugando en campo rival, sometiendo a la defensa mendocina y buscando el triunfo hasta el final. El esfuerzo tuvo su recompensa en la última acción del partido, cuando llegó el try que selló una victoria épica por 43-42.

Además del triunfo, Universitario culminó su participación como el mejor equipo de la región de Cuyo en el Torneo del Interior B, un reconocimiento al trabajo realizado durante toda la competencia y al crecimiento demostrado por el plantel frente a algunos de los mejores clubes del país.

Con este envión anímico, la "U" ya pone la mirada en los próximos desafíos del Regional Cuyano, con la convicción de seguir construyendo sobre una identidad de juego que volvió a quedar reflejada en una tarde inolvidable en Mendoza.

Tantos del partido

Liceo 42

Try: Tomás Molina, Martín Vila, Jerónimo Zogbi (x2), Ignacio Gaido.

Conversión: Tomás Videla (x4)

Penal: Tomás Videla (x3)

Universitario 43

Try: Joaquín Sánchez (x2), Alan Pedrol, Federico Fernández, Juan Ignacio Magariños, Agustín Sales.

Conversión: Mariano Lloveras (x5).

Penal: Mariano Lloveras

Resultado parcial: Liceo 27-21 Universitario

Amonestaciones

Amarilla: Bautista Mas (UNI), Federico Fernández (UNI), Álvaro Oyonarte (LIC), Ticiano Ceppi.

Referee: Joaquín Zapata.

RA1: Francisco Nanclares.

RA2: Ciro Diciano.