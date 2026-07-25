Con más de 700 pequeños corredores, San Juan empezó a vivir la Maratón Internacional

Con circuitos adaptados según las edades, los pequeños corredores disfrutaron de una mañana marcada por el entusiasmo, el juego y el compañerismo. La actividad fue organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, junto al Gobierno provincial y Adventure Pro, como parte de las propuestas que anticipan la competencia internacional de este domingo.

Más allá del aspecto deportivo, la iniciativa buscó promover hábitos saludables desde la infancia y reforzar valores como el respeto, el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo en equipo, en un ambiente pensado para que toda la familia pudiera disfrutar de la jornada.