La cuenta regresiva para la Maratón Internacional de San Juan comenzó con una verdadera fiesta para los más chicos. Este sábado, la Plaza del Teatro del Bicentenario se transformó en un gran escenario deportivo con la realización de la Run Kids 2026, una carrera que convocó a más de 700 niños de hasta 11 años y a cientos de familias que acompañaron cada una de las pruebas.
Con más de 700 pequeños corredores, San Juan empezó a vivir la Maratón Internacional
Más de 700 niños participaron este sábado de la Run Kids 2026, la tradicional carrera infantil que abrió el fin de semana de la Maratón Internacional de San Juan. La jornada reunió a cientos de familias alrededor del Teatro del Bicentenario y combinó deporte, recreación y una propuesta de concientización ambiental.