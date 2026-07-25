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Con más de 700 pequeños corredores, San Juan empezó a vivir la Maratón Internacional

Más de 700 niños participaron este sábado de la Run Kids 2026, la tradicional carrera infantil que abrió el fin de semana de la Maratón Internacional de San Juan. La jornada reunió a cientos de familias alrededor del Teatro del Bicentenario y combinó deporte, recreación y una propuesta de concientización ambiental.

La cuenta regresiva para la Maratón Internacional de San Juan comenzó con una verdadera fiesta para los más chicos. Este sábado, la Plaza del Teatro del Bicentenario se transformó en un gran escenario deportivo con la realización de la Run Kids 2026, una carrera que convocó a más de 700 niños de hasta 11 años y a cientos de familias que acompañaron cada una de las pruebas.

Con circuitos adaptados según las edades, los pequeños corredores disfrutaron de una mañana marcada por el entusiasmo, el juego y el compañerismo. La actividad fue organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, junto al Gobierno provincial y Adventure Pro, como parte de las propuestas que anticipan la competencia internacional de este domingo.

Más allá del aspecto deportivo, la iniciativa buscó promover hábitos saludables desde la infancia y reforzar valores como el respeto, el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo en equipo, en un ambiente pensado para que toda la familia pudiera disfrutar de la jornada.

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La propuesta también tuvo un fuerte componente ambiental.

Durante el evento se realizó una campaña de reciclaje que invitó a los participantes a entregar cinco tapitas plásticas a cambio de un cuellito deportivo. La iniciativa tuvo una amplia participación de niños y adultos, quienes se sumaron al desafío de combinar deporte con cuidado del ambiente.

La Run Kids marcó así el inicio de un fin de semana que tendrá como gran protagonista a la Maratón Internacional de San Juan, uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Este domingo, miles de atletas recorrerán las calles sanjuaninas en las diferentes distancias previstas, mientras la Ciudad acompañará la competencia con intervenciones artísticas y actividades para el público a lo largo del recorrido.

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