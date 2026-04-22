Un grave siniestro vial se registró este miércoles en la ruta que conecta con el departamento Calingasta, más precisamente en el tramo comprendido entre el puente de Pachaco y el derivador de la Quebrada de las Burras. Por motivos que son materia de investigación, un camión en el que viajaban dos personas perdió el control y terminó volcando.
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Siniestro fatal camino a Calingasta: volcó un camión y murió el conductor
El accidente ocurrió entre el puente de Pachaco y la Quebrada de las Burras. Personal policial trabaja en el lugar de los hechos.