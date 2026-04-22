"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > camión

Siniestro fatal camino a Calingasta: volcó un camión y murió el conductor

El accidente ocurrió entre el puente de Pachaco y la Quebrada de las Burras. Personal policial trabaja en el lugar de los hechos.

Un grave siniestro vial se registró este miércoles en la ruta que conecta con el departamento Calingasta, más precisamente en el tramo comprendido entre el puente de Pachaco y el derivador de la Quebrada de las Burras. Por motivos que son materia de investigación, un camión en el que viajaban dos personas perdió el control y terminó volcando.

WhatsApp Image 2026-04-22 at 09.46.32

Como consecuencia del fuerte impacto, se confirmó el fallecimiento del conductor del vehículo. En el lugar trabaja activamente el personal de la Comisaría 16°, abocado a las tareas de asistencia y resguardo de la zona.

Te puede interesar...

Jurisdicción

Debido a la ubicación geográfica del siniestro, las actuaciones legales y el procedimiento correspondiente quedaron bajo la órbita de la Comisaría 15° de Ullum. Hasta el momento, las autoridades mantienen el operativo en curso para establecer la mecánica del accidente y las identidades de los involucrados.

Temas