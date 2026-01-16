Agua Negra, obras viales y minería: los reclamos de Orrego a Nación

Gestiones ante Nación por obras viales

El gobernador también se refirió a sus gestiones en Buenos Aires para avanzar con distintas obras de infraestructura. “Yo cuando voy a gestión en Buenos Aires no hay ni una sola vez que no vaya y pida para la provincia todo lo que tengo que pedir”, afirmó.

Entre los reclamos, mencionó la necesidad de continuar con el financiamiento de rutas estratégicas. “Tenemos financiado por el BID solo un tramo de la Ruta 40 Sur, son tres tramos, y falta seguir financiando el uno y el tres, además de la Ruta 40 Norte”, explicó. Según señaló, se trata de corredores directamente vinculados a la matriz productiva sanjuanina, como la minería y la industria calera.

Ley de Glaciares: expectativa por el debate en febrero

Orrego destacó la importancia de que el Congreso trate la aclaratoria de la Ley de Glaciares, tal como adelantó el Gobierno nacional. “La Ley de Glaciares es realmente muy importante para los sanjuaninos”, sostuvo.

“Esperemos que el próximo mes de febrero se trate la Ley de Glaciares, una ley que es realmente muy importante para los sanjuaninos”, agregó, y aclaró que la propuesta no busca modificar el espíritu ambiental de la norma. “Primero, fundamentalmente, es que no cambia el objeto de la ley. La ley sigue siendo la misma, el objeto lo aclara”, explicó.

Desde su entorno señalan que esta precisión técnica permitiría reducir conflictos administrativos y judiciales que afectan a provincias cordilleranas con desarrollo minero.

Otro punto central, remarcó Orrego, es el dominio de los recursos naturales. “No es que se delegan facultades a las provincias, lo que hace es reconocer lo que establece la Constitución: que los recursos naturales son de las provincias, no de la Nación”, afirmó.

Incluso comparó el esquema argentino con el chileno. “En el país vecino los recursos naturales los dispone el gobierno federal. En la Argentina, los recursos naturales son de cada una de las provincias”, planteó.

Impacto productivo y expectativa en el sector

El tratamiento legislativo genera expectativa en San Juan y en otras provincias cordilleranas, así como en el sector minero, que ve en la aclaratoria una herramienta para reducir litigios y dar mayor previsibilidad. Una definición clara podría destrabar inversiones por hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio.

Desde el ámbito minero provincial ya habían advertido que, sin una norma más precisa, varios emprendimientos estratégicos seguirán paralizados, especialmente en lo referido a estudios y permisos.