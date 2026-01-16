"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > ciclista

Se volvió viral: el impactante video de la caída de un ciclista en el Tour del Sol

El ciclista, que compite de forma individual, impactó contra las vallas durante la jornada de este viernes. El video del accidente se viralizó rápidamente, aunque el corredor solo sufrió un golpe en su pierna.

Un momento de tensión se vivió en el Tour del Sol 2026 cuando un ciclista sufrió una aparatosa caída que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó entre los seguidores de la competencia. El impacto contra las vallas de contención generó preocupación inmediata, pero afortunadamente no pasó a mayores.

Según se informó, el deportista solo sufrió un golpe leve en una de sus piernas pese a que su manubrio dio de lleno contra el vallado. El corredor, que participa de manera independiente, pudo recuperarse y se encuentra en buen estado tras el chequeo médico.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de sanjuan8.com (@sanjuan8)

Te puede interesar...

Temas