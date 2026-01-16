Un momento de tensión se vivió en el Tour del Sol 2026 cuando un ciclista sufrió una aparatosa caída que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó entre los seguidores de la competencia. El impacto contra las vallas de contención generó preocupación inmediata, pero afortunadamente no pasó a mayores.
Se volvió viral: el impactante video de la caída de un ciclista en el Tour del Sol
El ciclista, que compite de forma individual, impactó contra las vallas durante la jornada de este viernes. El video del accidente se viralizó rápidamente, aunque el corredor solo sufrió un golpe en su pierna.