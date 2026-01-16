Vuelve un héroe del ascenso: San Martín repatria a Fúnez y refuerza su proyecto

Desde la institución confirmaron que el acuerdo ya está cerrado y que el futbolista fue oficializado este viernes en las redes del club.

Acosta, experiencia para el mediocampo

El regreso de Fúnez se suma a otra incorporación relevante: Guillermo “Bebe” Acosta. El mediocampista, de 35 años, llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con Atlético Tucumán, luego de un fuerte conflicto con la dirigencia del “Decano” por una deuda en premios.

Acosta, referente de aquel plantel, quedó marginado tras el cruce y optó por buscar continuidad. San Martín apareció como una alternativa concreta y terminó cerrando su llegada para reforzar el mediocampo del equipo que conduce Ariel Martos, actualmente en plena pretemporada.

Borgogno, una posible salida sensible

En paralelo, el mercado también podría traer una baja importante. El arquero y capitán Matías Borgogno aparece como una de las posibles salidas: Platense avanzó en las gestiones para incorporarlo a préstamo, con opción de compra. El Calamar, que disputará la Copa Libertadores, busca sumar jerarquía bajo los tres palos.

Agenda y arranque postergado

En lo deportivo, el plantel verdinegro continúa con entrenamientos en doble turno y este sábado, desde las 9, disputará un amistoso ante Deportivo Maipú, a puertas cerradas en el estadio Hilario Sánchez.

Además, la AFA confirmó la postergación del inicio de la Primera Nacional: el torneo comenzará finalmente el sábado 14 de febrero de 2026. San Martín debía debutar el 8 ante Chacarita, pero el estreno quedó reprogramado. Por ahora, no se informaron los motivos de la decisión ni el impacto final en el fixture.

Un plantel que empieza a tomar forma

Con el regreso de Fúnez, la llegada de Acosta y la posible salida de Borgogno, San Martín comienza a delinear su plantel para una categoría larga y exigente. Gol, experiencia y conocimiento del club aparecen como los pilares de un proyecto que busca volver a ser protagonista.