Vuelve un héroe del ascenso: San Martín repatria a Fúnez y refuerza su proyecto
El Verdinegro acelera en el mercado: confirmó el regreso de Nazareno Fúnez, suma a Guillermo “Bebe” Acosta y podría perder a Matías Borgogno. Movimientos clave para encarar una Primera Nacional exigente.
San Martín de San Juan continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases y en las últimas horas confirmó una noticia de fuerte impacto: Nazareno Fúnez vuelve a Concepción. El delantero fue uno de los jugadores más determinantes de la temporada 2024, la campaña que terminó con el ascenso, y su regreso apunta a consolidar un plantel competitivo para la Primera Nacional.
Fúnez, cuyo pase pertenece a Newell’s Old Boys, no había podido continuar a comienzos de 2025 tras iniciar el año en la Lepra. Luego de un paso con pocos minutos por Central Córdoba, decidió volver al club donde alcanzó su mejor rendimiento reciente.
Durante su último ciclo en San Martín, el atacante disputó 19 partidos y convirtió 10 goles, varios de ellos decisivos en la recta final. Entre esos tantos se destaca el cabezazo para el 2-0 ante Gimnasia de Mendoza, el 8 de diciembre de 2024, en la final del Reducido que selló el histórico ascenso del Verdinegro.
Desde la institución confirmaron que el acuerdo ya está cerrado y que el futbolista fue oficializado este viernes en las redes del club.
Acosta, experiencia para el mediocampo
El regreso de Fúnez se suma a otra incorporación relevante: Guillermo “Bebe” Acosta. El mediocampista, de 35 años, llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con Atlético Tucumán, luego de un fuerte conflicto con la dirigencia del “Decano” por una deuda en premios.
Acosta, referente de aquel plantel, quedó marginado tras el cruce y optó por buscar continuidad. San Martín apareció como una alternativa concreta y terminó cerrando su llegada para reforzar el mediocampo del equipo que conduce Ariel Martos, actualmente en plena pretemporada.
Borgogno, una posible salida sensible
En paralelo, el mercado también podría traer una baja importante. El arquero y capitán Matías Borgogno aparece como una de las posibles salidas: Platense avanzó en las gestiones para incorporarlo a préstamo, con opción de compra. El Calamar, que disputará la Copa Libertadores, busca sumar jerarquía bajo los tres palos.
Agenda y arranque postergado
En lo deportivo, el plantel verdinegro continúa con entrenamientos en doble turno y este sábado, desde las 9, disputará un amistoso ante Deportivo Maipú, a puertas cerradas en el estadio Hilario Sánchez.
Además, la AFA confirmó la postergación del inicio de la Primera Nacional: el torneo comenzará finalmente el sábado 14 de febrero de 2026. San Martín debía debutar el 8 ante Chacarita, pero el estreno quedó reprogramado. Por ahora, no se informaron los motivos de la decisión ni el impacto final en el fixture.
Un plantel que empieza a tomar forma
Con el regreso de Fúnez, la llegada de Acosta y la posible salida de Borgogno, San Martín comienza a delinear su plantel para una categoría larga y exigente. Gol, experiencia y conocimiento del club aparecen como los pilares de un proyecto que busca volver a ser protagonista.