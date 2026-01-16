Capital ampliará el ECO hasta calle Urquiza y aplicará un aumento de hasta el 30%

Actualización tarifaria en camino. Respecto al valor del servicio, Aguilar confirmó que el incremento se aplicará a partir del 1 de febrero. Si bien el municipio aún trabaja en los cálculos definitivos para informar el valor exacto de la hora, el funcionario adelantó que el aumento "rondará entre un 20 y un 30 por ciento".

Nuevos límites del ECO

El plan de expansión busca ordenar el tránsito en zonas periféricas al microcentro que han registrado un crecimiento en el flujo vehicular. Según detalló Aguilar, los nuevos límites previstos son: