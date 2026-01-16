La Municipalidad de la Ciudad de San Juan prepara cambios significativos para el Sistema de Estacionamiento Controlado (ECO). En una conferencia de prensa brindada este jueves, el Coordinador de Gabinete, César Aguilar, adelantó que el servicio no solo sufrirá una actualización en su costo, sino que también ampliará su radio de cobertura para abarcar zonas que actualmente no están tarifadas.
Capital ampliará el ECO hasta calle Urquiza y aplicará un aumento de hasta el 30%
El sistema de estacionamiento medido extenderá sus límites hacia el oeste y el norte desde el próximo mes.