"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Capital

Capital ampliará el ECO hasta calle Urquiza y aplicará un aumento de hasta el 30%

El sistema de estacionamiento medido extenderá sus límites hacia el oeste y el norte desde el próximo mes.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan prepara cambios significativos para el Sistema de Estacionamiento Controlado (ECO). En una conferencia de prensa brindada este jueves, el Coordinador de Gabinete, César Aguilar, adelantó que el servicio no solo sufrirá una actualización en su costo, sino que también ampliará su radio de cobertura para abarcar zonas que actualmente no están tarifadas.

Actualización tarifaria en camino. Respecto al valor del servicio, Aguilar confirmó que el incremento se aplicará a partir del 1 de febrero. Si bien el municipio aún trabaja en los cálculos definitivos para informar el valor exacto de la hora, el funcionario adelantó que el aumento "rondará entre un 20 y un 30 por ciento".

Nuevos límites del ECO

El plan de expansión busca ordenar el tránsito en zonas periféricas al microcentro que han registrado un crecimiento en el flujo vehicular. Según detalló Aguilar, los nuevos límites previstos son:

Te puede interesar...

  • Hacia el Oeste: El sistema se extenderá hasta calle Urquiza.

  • Hacia el Norte: La zona tarifada llegará hasta calle Maipú.

  • Hacia el Sur: Se analiza implementar el estacionamiento medido en calle Brasil, aprovechando las recientes obras de repavimentación en la zona.

  • Hacia el Este: El municipio evalúa extender el radio hasta calle Patricias Sanjuaninas o incluso hasta Avenida Estados Unidos.

Temas

Te puede interesar