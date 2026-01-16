Orrego visitó una colonia de verano y destacó el valor social del programa

Las colonias de verano se extenderán hasta el 30 de enero, con jornadas que se desarrollan de martes a viernes, de 8 a 13 horas. Las actividades se llevan adelante en clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios (CIC), uniones vecinales y predios municipales de toda la provincia.

Se estima que más de 25 mil personas participan de esta edición, que tiene como eje la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. En ese marco, se impulsan propuestas vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad, con la construcción de objetos que funcionan con energías alternativas, que luego serán expuestos. También se incorporan juegos y dinámicas relacionadas con esta temática.

El programa es ejecutado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue planificado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se realizaron capacitaciones para más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, lo que permitió duplicar el cupo laboral en relación con la edición 2025.

Asimismo, se firmaron convenios con los municipios, que tienen a su cargo las inscripciones, la asignación de los predios habilitados, la sugerencia del personal que trabaja en cada sede y, en muchos casos, la organización de las movilidades que trasladan a los asistentes desde distintos puntos de cada departamento.

Las Colonias de Verano promueven la igualdad de oportunidades y el acceso a espacios lúdicos y recreativos, al tiempo que garantizan la continuidad del aporte nutricional diario mediante la provisión de desayuno y almuerzo, reforzando hábitos saludables. El abordaje interministerial incluye acciones del Ministerio de Salud, como promoción de la salud bucal, vacunatorio solar y talleres de RCP. Además, se desarrollan actividades con bomberos y canes, talleres sobre sismos y emergencias, y presentaciones de artistas itinerantes, entre otras propuestas.