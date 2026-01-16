"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > accidente

Cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente en Capital: no hubo heridos

Un Fiat Cronos y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en calle General Acha. Según testigos, el auto habría cruzado con el semáforo en rojo. Hubo al menos un herido leve.

En la tarde del viernes se registró un accidente de tránsito sobre calle General Acha, en el departamento Capital. El siniestro involucró a un automóvil Fiat Cronos y a una camioneta, y motivó la intervención de personal policial y del Servicio de Emergencias Municipales (SEM).

De acuerdo a las primeras informaciones, el Fiat Cronos circulaba de sur a norte cuando colisionó con una camioneta que avanzaba de este a oeste. Testigos indicaron que el automóvil habría atravesado la intersección con el semáforo en rojo, aunque esa situación es materia de investigación.

image

En el Fiat viajaban varias personas. Uno de los ocupantes sufrió golpes leves en las piernas y fue asistido en el lugar por personal del SEM, sin necesidad de traslado hospitalario.

Te puede interesar...

Un trabajador del Servicio de Emergencias Municipales que presenció el hecho señaló que la camioneta circulaba con prioridad de paso. “El auto pasó cuando el semáforo ya estaba en rojo”, indicó.

Efectivos policiales trabajaron en la escena, realizaron las actuaciones correspondientes y se procedió a la denuncia del hecho. El tránsito permaneció momentáneamente interrumpido hasta que los vehículos fueron retirados y se normalizó la circulación.

Las autoridades continúan con las tareas para establecer las responsabilidades del siniestro.

Temas

Te puede interesar