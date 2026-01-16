Cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente en Capital: no hubo heridos

De acuerdo a las primeras informaciones, el Fiat Cronos circulaba de sur a norte cuando colisionó con una camioneta que avanzaba de este a oeste. Testigos indicaron que el automóvil habría atravesado la intersección con el semáforo en rojo, aunque esa situación es materia de investigación.

image

En el Fiat viajaban varias personas. Uno de los ocupantes sufrió golpes leves en las piernas y fue asistido en el lugar por personal del SEM, sin necesidad de traslado hospitalario.