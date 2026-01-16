En la tarde del viernes se registró un accidente de tránsito sobre calle General Acha, en el departamento Capital. El siniestro involucró a un automóvil Fiat Cronos y a una camioneta, y motivó la intervención de personal policial y del Servicio de Emergencias Municipales (SEM).
Cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente en Capital: no hubo heridos
Un Fiat Cronos y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en calle General Acha. Según testigos, el auto habría cruzado con el semáforo en rojo. Hubo al menos un herido leve.