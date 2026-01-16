Despertó, pero volvió a caer en coma: Evelyn sigue crítica tras el accidente
Aunque logró reaccionar por algunas horas, la mujer de 30 años volvió a caer en coma y permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado, tras el vuelco ocurrido en Ruta 20. Su familia contó cómo evoluciona y expresó dudas sobre el accidente.
La evolución de Evelyn Esquivel, la joven sanjuanina de 30 años que sufrió un grave vuelco el fin de semana sobre la Ruta Nacional 20, sigue siendo crítica. En las últimas horas, la mujer logró reaccionar tras una reducción de la medicación, pero volvió a caer en coma, lo que mantiene en vilo a su familia.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 443, en cercanías de El Encón, cuando regresaba desde Córdoba hacia San Juan junto a otra mujer sanjuanina y un hombre cordobés. Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió estabilidad y volcó de forma violenta.
Como consecuencia del impacto, Esquivel salió despedida del automóvil y sufrió lesiones de extrema gravedad. Desde entonces permanece internada en terapia intensiva, bajo estrictos cuidados médicos y con pronóstico reservado.
Su prima, Brisa Esquivel, relató el difícil momento que atraviesan: “Está muy delicada. Ayer intentaron retirarle parte de la medicación y comenzó a reaccionar, pero hoy volvió a caer en coma”, explicó.
El cuadro clínico es complejo. La joven presenta múltiples fracturas y la lesión más comprometida es en la columna vertebral. “Tiene muchas fracturas en distintas partes del cuerpo y la más grave es la columna. No tenía enfermedades previas, eso es lo único que nos permite ilusionarnos un poco”, agregó su familiar, destacando que la evolución es hora a hora.
De acuerdo a las primeras versiones, la víctima viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, lo que habría provocado su expulsión del habitáculo al momento del vuelco. Sin embargo, la familia manifestó inconsistencias en los relatos sobre cómo ocurrió el siniestro.
“Lo que nos dijeron no coincide. Primero dijeron que manejaba uno y después que era otra persona. No sabemos si fue por nervios o miedo, pero la información no encaja”, cuestionó Brisa.
Mientras se aguardan avances en la investigación para determinar responsabilidades, Evelyn continúa luchando por su vida. Su familia acompaña cada parte médico con cautela y esperanza, aferrándose a cualquier signo de mejoría en medio de un cuadro que sigue siendo extremadamente delicado.