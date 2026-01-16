Violento asalto en Chimbas: balearon y robaron a un repartidor

Operativo cerrojo y un detenido

Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo cerrojo en distintos puntos del departamento. Alrededor de las 16, personal de la Subcomisaría Cipolletti y de la Motorizada N.º 5 detectó a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

El sospechoso, identificado como Franco Bela, se encontraba alterado y provocando disturbios. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y trasladado a sede policial.

Durante el procedimiento se iniciaron actuaciones contravencionales y, en ese contexto, el repartidor reconoció al joven como uno de los autores del asalto, según confirmaron fuentes policiales.

Buscan al segundo implicado

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que continuará con la investigación para determinar su participación directa en el robo y dar con el segundo implicado, quien permanece prófugo.

Mientras tanto, la Policía avanza con tareas de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los asaltantes tras el ataque.