Violento asalto en Chimbas: balearon y robaron a un repartidor

Un repartidor de bebidas fue asaltado a tiros en plena tarde en Chimbas. Los delincuentes se llevaron $700.000, hubo disparos en la vía pública y un joven fue detenido tras un operativo cerrojo. Buscan al segundo delincuente.

Un grave hecho de inseguridad sacudió la tarde del jueves en el departamento Chimbas, cuando Williams Luna, repartidor de una reconocida empresa de bebidas, fue víctima de un violento asalto a plena luz del día mientras realizaba su recorrido laboral.

El episodio ocurrió cerca de las 15.30, cuando el trabajador fue interceptado por dos individuos armados en la vía pública. Según precisaron fuentes policiales, Luna llevaba consigo la recaudación del día y fue sorprendido por los delincuentes, lo que derivó en un forcejeo.

De acuerdo a la información oficial, durante el ataque uno de los asaltantes efectuó al menos tres disparos, generando momentos de extrema tensión entre los vecinos de la zona. Finalmente, los ladrones lograron sustraerle la billetera con aproximadamente $700.000 y escaparon en dirección al barrio 7 Conjunto 2.

Operativo cerrojo y un detenido

Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo cerrojo en distintos puntos del departamento. Alrededor de las 16, personal de la Subcomisaría Cipolletti y de la Motorizada N.º 5 detectó a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

El sospechoso, identificado como Franco Bela, se encontraba alterado y provocando disturbios. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y trasladado a sede policial.

Durante el procedimiento se iniciaron actuaciones contravencionales y, en ese contexto, el repartidor reconoció al joven como uno de los autores del asalto, según confirmaron fuentes policiales.

Buscan al segundo implicado

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que continuará con la investigación para determinar su participación directa en el robo y dar con el segundo implicado, quien permanece prófugo.

Mientras tanto, la Policía avanza con tareas de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los asaltantes tras el ataque.

