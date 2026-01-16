UPCN mostró autoridad y venció a River para seguir firme en el Tour 4
UPCN Vóley venció 3-0 a River Plate en Morón y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Tour 4 de la Liga Argentina, con un sólido rendimiento colectivo.
UPCN San Juan Vóley ratificó su buen momento este viernes al conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina, tras imponerse con autoridad ante River Plate por 3 a 0, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, en Buenos Aires.
El equipo sanjuanino se quedó con el partido gracias a parciales de 25-18, 25-20 y 25-22, en un encuentro que controló de principio a fin, con solidez en todas las líneas y un funcionamiento colectivo que le permitió manejar los momentos clave del juego.
La figura del partido fue el opuesto Gerónimo Elgueta, máximo anotador del encuentro con 17 puntos, convirtiéndose en una de las principales vías de ataque del conjunto dirigido por Fabián Armoa, que mostró regularidad y eficacia durante todo el desarrollo.
Más allá de las individualidades, UPCN volvió a destacarse por su orden defensivo, la contundencia en la red y la capacidad para sostener el ritmo en los pasajes decisivos, factores que le permitieron cerrar el partido sin sobresaltos ante un rival exigente.
Lo que viene
UPCN cerrará su participación en el Tour 4 este sábado, completando tres días consecutivos de competencia. Desde las 15, enfrentará a Tucumán de Gimnasia, nuevamente en Morón, en un encuentro que será transmitido por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en YouTube.
Síntesis del encuentro.
UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Federico Franetovich; Juan Simón Villarruel, Leon Meier; Federico Trucco (L).
Entrenador: Fabián Armoa.
Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Alejandro Toro.
River Plate: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta, Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber / Ignazio Girardi (L).
Entrenador: Lucas Pandolfi.
Ingresaron: Alexander Jauretche, Valentín Steiner, Fausto López.