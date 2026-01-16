UPCN mostró autoridad y venció a River para seguir firme en el Tour 4

image

El equipo sanjuanino se quedó con el partido gracias a parciales de 25-18, 25-20 y 25-22, en un encuentro que controló de principio a fin, con solidez en todas las líneas y un funcionamiento colectivo que le permitió manejar los momentos clave del juego.

La figura del partido fue el opuesto Gerónimo Elgueta, máximo anotador del encuentro con 17 puntos, convirtiéndose en una de las principales vías de ataque del conjunto dirigido por Fabián Armoa, que mostró regularidad y eficacia durante todo el desarrollo.