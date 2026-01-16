"
Robos a choferes de apps: sin detenidos tras una decisión judicial

La Justicia sanjuanina resolvió que Sergio Bazán Bajinay, imputado por robos a choferes de Uber y DiDi en Concepción, continúe el proceso en libertad, aunque con medidas restrictivas.

La causa que investiga robos a choferes de aplicaciones de transporte en la zona de Concepción, departamento Capital, tuvo un giro clave este jueves, cuando la Justicia sanjuanina resolvió que Sergio Bazán Bajinay, uno de los principales acusados, recupere la libertad mientras avanza la investigación.

Bazán había sido detenido el miércoles, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía y el Ministerio Público Fiscal en distintos puntos de Capital. El sospechoso fue aprehendido en su vivienda del barrio Dorrego y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, en el marco de una investigación que reúne varios episodios de asaltos a conductores de Uber y DiDi.

El planteo de las partes y la decisión del juez

En la audiencia realizada este jueves por la tarde, con el juez Mariano Carrera al frente del caso, la Fiscalía solicitó que el imputado permaneciera tres meses detenido en el Penal de Chimbas, al considerar que existían elementos suficientes para sostener la acusación.

Por su parte, la defensora oficial Cecilia Mut pidió que Bazán transitara el proceso en libertad, argumentando falta de pruebas contundentes que lo vinculen de manera directa con los hechos investigados.

Finalmente, el magistrado adoptó una postura intermedia: resolvió que Bazán continúe imputado por tres hechos delictivos, pero sin prisión preventiva. Deberá cumplir con medidas restrictivas, aunque podrá permanecer en su domicilio.

La causa, momentáneamente sin detenidos

Con esta resolución, la investigación quedó sin detenidos por los robos a choferes de aplicaciones, ya que el otro sujeto aprehendido durante los allanamientos, de apellido Moreno, permanece privado de su libertad por un pedido de captura previo, ajeno a esta causa.

En paralelo, desde el ámbito judicial confirmaron que continúa la búsqueda de un tercer sospechoso, identificado como Ángel Andrada, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

