Peñitas Medaneras: el folklore sanjuanino se cita en el Médano de Oro

El escenario contará con una variada propuesta de danza y canto, destacando la participación de la Academia Raíces de Mi Pueblo junto a reconocidos grupos como Sin Documentos, Unión y Canto, y Fuerza Folklórica, entre otros. La iniciativa no solo busca ofrecer un espectáculo gratuito, sino también promover el patrimonio cultural local y brindar una plataforma a los artistas rawsinos.

Se recomienda a los asistentes asistir con reposera y equipo de mate para disfrutar de una noche a puro folklore en un ambiente auténticamente popular.