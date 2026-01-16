La Municipalidad de Rawson invita a una nueva edición de las Peñitas Medaneras, un espacio que ya es marca registrada del departamento para la revalorización de nuestras tradiciones. La cita cultural será este sábado 17 de enero desde las 21 horas, con el folklore como puente de encuentro comunitario.
Peñitas Medaneras: el folklore sanjuanino se cita en el Médano de Oro
ste sábado, el Predio José Dolores se convierte en el epicentro de la cultura popular. Con entrada gratuita y una nutrida grilla de artistas, el Médano de Oro busca reafirmar las raíces sanjuaninas en un encuentro para toda la familia.