Peñitas Medaneras: el folklore sanjuanino se cita en el Médano de Oro

ste sábado, el Predio José Dolores se convierte en el epicentro de la cultura popular. Con entrada gratuita y una nutrida grilla de artistas, el Médano de Oro busca reafirmar las raíces sanjuaninas en un encuentro para toda la familia.

La Municipalidad de Rawson invita a una nueva edición de las Peñitas Medaneras, un espacio que ya es marca registrada del departamento para la revalorización de nuestras tradiciones. La cita cultural será este sábado 17 de enero desde las 21 horas, con el folklore como puente de encuentro comunitario.

El escenario contará con una variada propuesta de danza y canto, destacando la participación de la Academia Raíces de Mi Pueblo junto a reconocidos grupos como Sin Documentos, Unión y Canto, y Fuerza Folklórica, entre otros. La iniciativa no solo busca ofrecer un espectáculo gratuito, sino también promover el patrimonio cultural local y brindar una plataforma a los artistas rawsinos.

Se recomienda a los asistentes asistir con reposera y equipo de mate para disfrutar de una noche a puro folklore en un ambiente auténticamente popular.

