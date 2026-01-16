"
Competencia de robótica, el curso para niños y niñas de departamentos mineros

Por primera vez, la iniciativa de formación tecnológica se desarrolla en Calingasta, Iglesia, Jáchal y Ullum mediante el trabajo articulado entre los ministerios de Minería, Educación y Producción, Trabajo e Innovación.

El Gobierno de San Juan lleva adelante una nueva edición del programa Verano Tech 2026, una propuesta de capacitación tecnológica destinada a niños y adolescentes que, en esta oportunidad, se implementa por primera vez en departamentos mineros de la provincia.

En las zonas mineras, Verano Tech incorpora actividades innovadoras como la Competencia de Robótica y la inédita Escuela de Inventores, orientadas a promover el interés por la tecnología, la creatividad y el pensamiento lógico.

Asimismo, esta edición presenta como novedad la apertura de los Centros de Formación Tecnológica, lo que permite que niños y adolescentes de comunidades mineras accedan de manera directa a las propuestas formativas del CECI, fortaleciendo la inclusión territorial y el desarrollo de capacidades vinculadas a la economía del conocimiento.

La iniciativa se desarrolla en Calingasta, Iglesia, Jáchal y Ullum gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Minería, a través de la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable; el Ministerio de Educación, mediante la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional; y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, por intermedio del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI) de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La articulación interministerial cuenta con financiamiento proveniente de fondos mineros.

