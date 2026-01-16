El Gobierno de San Juan lleva adelante una nueva edición del programa Verano Tech 2026, una propuesta de capacitación tecnológica destinada a niños y adolescentes que, en esta oportunidad, se implementa por primera vez en departamentos mineros de la provincia.
Competencia de robótica, el curso para niños y niñas de departamentos mineros
Por primera vez, la iniciativa de formación tecnológica se desarrolla en Calingasta, Iglesia, Jáchal y Ullum mediante el trabajo articulado entre los ministerios de Minería, Educación y Producción, Trabajo e Innovación.