Competencia de robótica, el curso para niños y niñas de departamentos mineros

En las zonas mineras, Verano Tech incorpora actividades innovadoras como la Competencia de Robótica y la inédita Escuela de Inventores, orientadas a promover el interés por la tecnología, la creatividad y el pensamiento lógico.

Asimismo, esta edición presenta como novedad la apertura de los Centros de Formación Tecnológica, lo que permite que niños y adolescentes de comunidades mineras accedan de manera directa a las propuestas formativas del CECI, fortaleciendo la inclusión territorial y el desarrollo de capacidades vinculadas a la economía del conocimiento.