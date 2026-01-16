Quiso llevarse una moto de una concesionaria usando un contrato falso

El hecho El implicado, identificado por la policía como Díaz, de 48 años, ingresó al comercio con el objetivo de sustraer una motocicleta Keller Cronos 110 cc, de color azul. El encargado del local, un joven de apellido Banega (22), advirtió la situación y denunció el intento de robo de inmediato.

Gracias al aviso de un transeúnte, personal policial que se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona logró interceptar al sujeto antes de que concretara la huida. En un intento por eludir su responsabilidad, Díaz presentó ante los uniformados un contrato de compra-venta de un rodado similar al que pretendía llevarse, buscando simular que la transacción era lícita.