Un hombre fue detenido en la mañana de este viernes tras un audaz intento de robo en una conocida concesionaria de motocicletas ubicada en el corazón de la Ciudad de San Juan. El episodio tuvo lugar en el local Branka Motors, situado en la estratégica esquina de Avenida Rioja y calle 25 de Mayo.
Quiso llevarse una moto de una concesionaria usando un contrato falso
El sospechoso de 48 años fue aprehendido en el local Branka Motors. Al ser interceptado por la Policía, exhibió documentación de otro rodado para intentar justificar el hecho.