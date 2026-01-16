"
Quiso llevarse una moto de una concesionaria usando un contrato falso

El sospechoso de 48 años fue aprehendido en el local Branka Motors. Al ser interceptado por la Policía, exhibió documentación de otro rodado para intentar justificar el hecho.

Un hombre fue detenido en la mañana de este viernes tras un audaz intento de robo en una conocida concesionaria de motocicletas ubicada en el corazón de la Ciudad de San Juan. El episodio tuvo lugar en el local Branka Motors, situado en la estratégica esquina de Avenida Rioja y calle 25 de Mayo.

El hecho El implicado, identificado por la policía como Díaz, de 48 años, ingresó al comercio con el objetivo de sustraer una motocicleta Keller Cronos 110 cc, de color azul. El encargado del local, un joven de apellido Banega (22), advirtió la situación y denunció el intento de robo de inmediato.

Gracias al aviso de un transeúnte, personal policial que se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona logró interceptar al sujeto antes de que concretara la huida. En un intento por eludir su responsabilidad, Díaz presentó ante los uniformados un contrato de compra-venta de un rodado similar al que pretendía llevarse, buscando simular que la transacción era lícita.

Sin embargo, los efectivos verificaron rápidamente que la documentación no coincidía con la unidad de la concesionaria, desarticulando el engaño en el acto.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y el caso quedó bajo la jurisdicción de la UFI Flagrancia. En la causa interviene el Ayudante Fiscal, Dr. César Cúneo, bajo el legajo correspondiente por el delito de tentativa de robo.

