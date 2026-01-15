Nuevos datos del vuelco en El Encón: foco en el auxilio a Evelyn y el impacto

El accidente se produjo durante la mañana del lunes, en el kilómetro 443 de la Ruta 20, cuando un Peugeot 208 en el que viajaban tres personas desde Córdoba hacia San Juan volcó tras perder el control. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, el vehículo habría sufrido una maniobra brusca luego de que el conductor se quedara dormido, lo que derivó en el vuelco.

La joven viajaba en el asiento trasero y sin cinturón de seguridad, mientras que los otros dos ocupantes —una mujer y un hombre— llevaban colocado el sistema de retención y no sufrieron lesiones. Producto del impacto, la víctima salió despedida del auto, lo que explica la gravedad de las heridas.

El foco de la investigación

Uno de los puntos centrales que sigue bajo análisis es el lapso entre el vuelco y la asistencia médica. El siniestro habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, pero la familia fue notificada recién cerca de las 9.30, mientras que el ingreso al Hospital Rawson se produjo alrededor de las 9.55.

Ese intervalo de tiempo es considerado determinante para la causa, ya que todavía no se logró establecer con precisión si la joven recibió asistencia inmediata, cuánto tiempo permaneció herida en el lugar y qué acciones se llevaron adelante tras el impacto.

En relación a los otros ocupantes del vehículo, ambos ya fueron identificados en el marco de la investigación y tomaron contacto con el entorno de la víctima después de que el caso se hiciera público. En las últimas horas, una de ellas se presentó y entregó pertenencias personales de la joven, aunque aún persisten incertidumbres clave, como quién conducía exactamente al momento del vuelco.

Causa en curso

La causa continúa en la UFI Delitos Especiales, que dispuso pericias en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir de manera completa la mecánica del siniestro y lo ocurrido en las horas posteriores.

Mientras tanto, la joven permanece internada, con una leve pero significativa mejoría, y su evolución médica será determinante para el avance del expediente judicial.