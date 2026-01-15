Así fue parte de al reconstrucción de San Juan tras el terremoto del 44

En paralelo, el Decreto N° 1699-R registró una dimensión menos visible, pero decisiva: el reconocimiento del trabajo ya realizado en la emergencia. Con fecha 26 de octubre de 1946, el acto administrativo aludió a planillas complementarias y resolvió “Reconócese los servicios prestados” por personal obrero y especializado que trabajó en la construcción y mejoramiento de viviendas de emergencia, con imputación a los “Fondos colecta pro-damnificados sismo San Juan”. Allí, la reconstrucción aparece como una contabilidad moral: nadie debía quedar fuera del registro cuando lo que estaba en juego era volver a habitar.

En esa misma secuencia histórica se inscribe la Ley N° 1.777, que creó el Instituto Provincial de la Vivienda y le asignó un objetivo integral: “mejorar las condiciones higiénicas, técnicas, de seguridad, económicas y sociales” de la vivienda urbana y rural y reducir, de manera progresiva, la vivienda “inadecuada, insalubre o peligrosa”. La ley también ubicó su funcionamiento bajo la órbita del Poder Ejecutivo “por conducto del Ministerio de Obras Públicas, Riego y Reconstrucción” y definió funciones que anticipan una política moderna: planificación de viviendas económicas y antisísmicas, administración de fondos y estímulos a la construcción particular.

Leídas en conjunto, Ley N° 965, Decreto N° 1684-R, Decreto N° 1699-R y Ley N° 1.777 componen una misma idea: después del terremoto, no bastaba con reparar muros; había que reconstruir capacidades. La escuela formaba manos; los decretos ordenaban la urgencia y reconocían a quienes sostuvieron la tarea; el Instituto Provincial de la Vivienda proyectaba la etapa siguiente, cuando la vivienda dejaba de ser respuesta inmediata para convertirse en política pública.

