La investigación por el hallazgo de un cráneo y restos óseos humanos en un basural del departamento Albardón sumó una novedad clave. A más de una semana del descubrimiento, la Justicia confirmó que el material será enviado a la provincia de Córdoba para ser sometido a estudios antropológicos especializados, ya que en San Juan no se cuenta con las herramientas técnicas necesarias para ese tipo de análisis.
Restos hallados en un basural de Albardón serán peritados en Córdoba
A más de una semana del hallazgo de un cráneo y otros restos óseos en un basural de Albardón, la Justicia resolvió enviarlos a Córdoba para pericias especializadas que permitan establecer su antigüedad y avanzar en la identificación.