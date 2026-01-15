Restos hallados en un basural de Albardón serán peritados en Córdoba

Según se informó, en el basural se hallaron partes del cráneo, aparentemente fragmentadas, y otros restos óseos, entre ellos segmentos de fémur. No obstante, las condiciones del lugar dificultaron el trabajo investigativo. Se trata de un predio que se remueve de manera permanente, con presencia frecuente de focos de incendio, utilizados para la quema de residuos, lo que habría provocado un importante deterioro del material óseo.

A pesar de los rastrillajes realizados con posterioridad al hallazgo, no se detectaron nuevos restos en la zona. Además, hasta el momento no existen denuncias por personas desaparecidas en el área, lo que refuerza la hipótesis de que los restos llevaban mucho tiempo en el lugar.

Con los estudios que se realizarán en Córdoba, la investigación apunta a determinar cuánto tiempo llevan los restos en el basural y si es posible avanzar en la identificación del fallecido, datos clave para definir el rumbo de la causa.