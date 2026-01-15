"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Albardón

Restos hallados en un basural de Albardón serán peritados en Córdoba

A más de una semana del hallazgo de un cráneo y otros restos óseos en un basural de Albardón, la Justicia resolvió enviarlos a Córdoba para pericias especializadas que permitan establecer su antigüedad y avanzar en la identificación.

La investigación por el hallazgo de un cráneo y restos óseos humanos en un basural del departamento Albardón sumó una novedad clave. A más de una semana del descubrimiento, la Justicia confirmó que el material será enviado a la provincia de Córdoba para ser sometido a estudios antropológicos especializados, ya que en San Juan no se cuenta con las herramientas técnicas necesarias para ese tipo de análisis.

Los restos fueron encontrados el pasado 2 de enero, en horas de la noche, en un predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40, lo que motivó un amplio operativo en el lugar. En una primera instancia, el material fue trasladado a la morgue judicial del Complejo Científico Forense, donde se logró determinar que pertenecía a una persona de sexo masculino, aparentemente mayor de edad.

image

Sin embargo, los peritos locales no pudieron establecer la data del fallecimiento ni la antigüedad de los huesos, motivo por el cual se recomendó la intervención de un antropólogo forense. Ante ese escenario, se resolvió el traslado del material a un instituto especializado de Córdoba, donde se realizarán estudios más complejos para intentar responder las principales incógnitas del caso.

Te puede interesar...

Según se informó, en el basural se hallaron partes del cráneo, aparentemente fragmentadas, y otros restos óseos, entre ellos segmentos de fémur. No obstante, las condiciones del lugar dificultaron el trabajo investigativo. Se trata de un predio que se remueve de manera permanente, con presencia frecuente de focos de incendio, utilizados para la quema de residuos, lo que habría provocado un importante deterioro del material óseo.

image

A pesar de los rastrillajes realizados con posterioridad al hallazgo, no se detectaron nuevos restos en la zona. Además, hasta el momento no existen denuncias por personas desaparecidas en el área, lo que refuerza la hipótesis de que los restos llevaban mucho tiempo en el lugar.

Con los estudios que se realizarán en Córdoba, la investigación apunta a determinar cuánto tiempo llevan los restos en el basural y si es posible avanzar en la identificación del fallecido, datos clave para definir el rumbo de la causa.

Temas

Te puede interesar