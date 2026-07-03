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San Juan registró una mejora en las pruebas Aprender ¿Cuáles fueron los resultados?

Los resultados del Operativo Aprender 2025 marcan una mejora del 13,9% en Lengua y del 5,2% en Matemática respecto del operativo.

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer los resultados de las Pruebas Aprender 2025 que muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes con respecto a los resultados de las Pruebas en 2023.

Para la provincia de San Juan, los resultados de las Pruebas Aprender 2025 marcan una mejora del 13,9% en Lengua y del 5,2% en Matemática respecto de las pruebas realizadas en 2023.

El Operativo Aprender se realizó el pasado 12 de noviembre de 2025 y se evaluó a estudiantes de 6to grado de todas las escuelas del Nivel Primario de Educación Común, tanto de gestión estatal como privada. El nivel de participación de los establecimientos educativos de la Provincia alcanzó el 99%, superando la media nacional que fue del 95%. También se registró un alto porcentaje de participación de los estudiantes llegando al 91,5% mientras que la media nacional fue del 84%.

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En Lengua y Matemática: más estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio y avanzado

San Juan mejoró en Lengua un 13,9% entre los operativos 2023-2025. El porcentaje de estudiantes que alcanzaban el nivel satisfactorio avanzado era del 59,7% en 2023 mientras que en 2025 ese porcentaje se incrementó 14 puntos llegando al 73,6% de los estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio avanzado.

La mejora provincial supera un 3,4% a la media nacional que fue del 10,5%.

Si tomamos los niveles de desempeño más bajos, estos pasaron del 40,3% en 2023 al 26,4% en 2025. Esto significa que entre ambos operativos el 13,9% de los estudiantes pasaron a niveles de mejor desempeño quedando solo un 5% de estudiantes en el nivel más bajo.

En Matemática el 47,9% de los estudiantes sanjuaninos evaluados alcanza niveles de desempeño satisfactorio y avanzado frente al 42,7% que lo lograba en 2023. Implica una mejora del 5,2% que supera a la media nacional que fue del 3,5%.

Si consideramos los niveles de desempeño más bajos, pasamos de un 57,2% en 2023 al 52% tv logrando disminuir en un 4,7% el porcentaje de estudiantes con desempeño por debajo del básico en Matemática.

Está sucediendo, San Juan comenzó un camino de mejora que no se detiene. La educación es un pilar fundamental que necesita políticas concretas, acciones sostenidas y la certeza de que los procesos, aunque paulatinos, producen resultados significativos sobre los que se construye el San Juan del futuro.

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