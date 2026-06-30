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El dólar blue se disparó y ya se vende a $1.550 en el cierre de junio

En las cuevas locales la divisa informal tocó un nuevo techo, mientras que en la city porteña el dólar oficial escaló hasta los $1.500 en el Banco Nación, marcando máximos en casi ocho meses.

El mercado cambiario cerró el mes de junio con una marcada tendencia alcista que se hizo sentir con fuerza en las pizarras locales. En San Juan, el dólar informal o "blue" experimentó una fuerte aceleración y, según los datos de las principales mesas de cambio de la provincia (dolarsanjuan.com), la cotización se ubicó en $1.460 para la compra y $1.550 para la venta, consolidando una brecha que vuelve a encender las alarmas de los ahorristas.

Este comportamiento en el circuito informal sanjuanino acompañó el clima de fuerte tensión cambiaria que se vivió en la city porteña, donde el dólar oficial minorista en las pantallas del Banco Nación (BNA) pegó un salto significativo y tocó los $1.500 para la venta ($1.445 para la compra). Se trata de un valor máximo que la divisa controlada por el Banco Central no registraba desde principios de noviembre de 2025, acumulando un alza del 5% (unos $70) a lo largo del mes.

Las tres razones detrás de la escalada

Los analistas financieros coinciden en que el despertar del billete verde durante los últimos días de junio responde a factores estacionales y de mercado muy concretos:

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  • Efecto Aguinaldo: El cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) volcó una importante masa de pesos a la calle, impulsando una demanda transitoria y estacional de cobertura en moneda extranjera.

  • Presión en el Dólar Futuro: Se registró una fuerte suba de las posiciones abiertas en el mercado a término, lo que recalentó las expectativas de devaluación para el inicio del segundo semestre.

  • Menor compra del BCRA: El Banco Central bajó el ritmo de acumulación de reservas y la compra de divisas en el mercado mayorista, lo que quitó algo de contención a la oferta.

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