El dólar blue se disparó y ya se vende a $1.550 en el cierre de junio

Este comportamiento en el circuito informal sanjuanino acompañó el clima de fuerte tensión cambiaria que se vivió en la city porteña, donde el dólar oficial minorista en las pantallas del Banco Nación (BNA) pegó un salto significativo y tocó los $1.500 para la venta ($1.445 para la compra). Se trata de un valor máximo que la divisa controlada por el Banco Central no registraba desde principios de noviembre de 2025, acumulando un alza del 5% (unos $70) a lo largo del mes.

Las tres razones detrás de la escalada

Los analistas financieros coinciden en que el despertar del billete verde durante los últimos días de junio responde a factores estacionales y de mercado muy concretos: