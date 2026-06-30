El mercado cambiario cerró el mes de junio con una marcada tendencia alcista que se hizo sentir con fuerza en las pizarras locales. En San Juan, el dólar informal o "blue" experimentó una fuerte aceleración y, según los datos de las principales mesas de cambio de la provincia (dolarsanjuan.com), la cotización se ubicó en $1.460 para la compra y $1.550 para la venta, consolidando una brecha que vuelve a encender las alarmas de los ahorristas.
El dólar blue se disparó y ya se vende a $1.550 en el cierre de junio
En las cuevas locales la divisa informal tocó un nuevo techo, mientras que en la city porteña el dólar oficial escaló hasta los $1.500 en el Banco Nación, marcando máximos en casi ocho meses.