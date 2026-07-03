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Alerta vial en San Juan: rutas con hielo, aguanieve y neblina persistente

Vialidad Nacional levantó las restricciones nocturnas, pero exige máxima precaución al conducir por los principales corredores afectados por la ola polar.

Las consecuencias de la intensa ola polar continúan afectando la transitabilidad en los principales corredores de San Juan. Tras levantarse las restricciones sugeridas para la circulación nocturna que se habían implementado por el congelamiento de las calzadas, Vialidad Nacional emitió un informe de alerta urgente detallando que las rutas provinciales se encuentran transitables, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad debido a la presencia de hielo, aguanieve y neblina persistente.

Tramos con exigencia de máxima precaución

Las bajas temperaturas de la madrugada y los fenómenos climáticos asociados al frente frío dejaron capas de escarcha y sectores con visibilidad reducida. Las rutas más afectadas son:

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  • Ruta Nacional 149 (Calingasta): Se exige cuidado extremo por calzada congelada, neblina en distintos sectores y posibilidad de lluvias.

  • Ruta Nacional 149 (San Juan - Iglesia): Presenta calzada fría y húmeda, por lo que se debe circular con velocidad reducida ante la posibilidad de lluvias aisladas, neblina y riesgo de congelamiento.

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto): Transitable con mucha precaución por lluvias aisladas, neblina y riesgo de congelamiento.

  • Ruta Nacional 40 Norte (Huaco - Límite con La Rioja): Habilitada para transitar con cuidado extremo tras las heladas de la madrugada, con posibilidad de lluvias aisladas, neblina y riesgo de congelamiento.

  • Ruta Nacional 153 (Sarmiento, tramo Pedernal - Los Berros): Habilitada con precaución; se solicita especial atención por lloviznas persistentes en la zona sur, neblina y calzada congelada.

Corredores con transitabilidad normal

Por su parte, los accesos, avenidas urbanas y las principales conexiones interprovinciales operan con normalidad, aunque registran neblinas matinales:

  • Ruta Nacional A014 (Avenida de Circunvalación): Transitable, prestando atención a los ingresos y egresos.

  • Conexiones interprovinciales: Rutas Nacionales 40 Sur (hacia Mendoza), 20 (hacia San Luis) y 141 (hacia La Rioja - Chepes) se encuentran completamente abiertas.

Recomendaciones obligatorias de seguridad

Para evitar siniestros viales ante el asfalto húmedo o con escarcha, las autoridades recuerdan:

  • Mantener la distancia obligatoria entre vehículos para evitar colisiones por alcance.

  • Reducir la velocidad de forma preventiva en todo el recorrido.

  • Evitar maniobras bruscas para prevenir derrapes.

  • Encender las luces bajas y mantener los vidrios desempañados.

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