Alerta vial en San Juan: rutas con hielo, aguanieve y neblina persistente

Ruta Nacional 149 (Calingasta): Se exige cuidado extremo por calzada congelada, neblina en distintos sectores y posibilidad de lluvias.

Ruta Nacional 149 (San Juan - Iglesia): Presenta calzada fría y húmeda, por lo que se debe circular con velocidad reducida ante la posibilidad de lluvias aisladas, neblina y riesgo de congelamiento.

Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto): Transitable con mucha precaución por lluvias aisladas, neblina y riesgo de congelamiento.

Ruta Nacional 40 Norte (Huaco - Límite con La Rioja): Habilitada para transitar con cuidado extremo tras las heladas de la madrugada, con posibilidad de lluvias aisladas, neblina y riesgo de congelamiento.

Ruta Nacional 153 (Sarmiento, tramo Pedernal - Los Berros): Habilitada con precaución; se solicita especial atención por lloviznas persistentes en la zona sur, neblina y calzada congelada.

Corredores con transitabilidad normal

Por su parte, los accesos, avenidas urbanas y las principales conexiones interprovinciales operan con normalidad, aunque registran neblinas matinales:

Ruta Nacional A014 (Avenida de Circunvalación): Transitable, prestando atención a los ingresos y egresos.

Conexiones interprovinciales: Rutas Nacionales 40 Sur (hacia Mendoza), 20 (hacia San Luis) y 141 (hacia La Rioja - Chepes) se encuentran completamente abiertas.

Recomendaciones obligatorias de seguridad

Para evitar siniestros viales ante el asfalto húmedo o con escarcha, las autoridades recuerdan: