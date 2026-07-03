Rawson: todo lo que tenes que saber de la Fiesta del Pan y la Semita

La elaboración estará encabezada por el reconocido chef Mauricio Tereszko junto al equipo de la Academia Culinaria Grand Chef, quienes asumirán el desafío técnico y gastronómico de concretar una producción histórica.

Además del enorme impacto turístico y gastronómico que representa esta iniciativa, parte de la semita elaborada será donada a instituciones, comedores y merenderos, fortaleciendo el perfil solidario de esta propuesta.

Otro de los momentos importantes será el tradicional Concurso Provincial del Pan y la Semita , donde panaderos, emprendedores gastronómicos, estudiantes de gastronomía y público en general competirán en vivo frente a un jurado especializado.

Los participantes buscarán consagrarse en las categorías de Mejor Pan y Mejor Semita. La competencia se ha convertido en uno de los principales atractivos de la fiesta, promoviendo la calidad, la creatividad y el valor de la producción artesanal local.

Además, la fiesta contará con una grilla de espectáculos artísticos durante toda la tarde:

13:00 hs. Escuela Municipal de Danzas

13:30 hs. Jaime Muñoz

14:00 hs. Academia Sentir Sanjuanino

14:30 hs. Tres para Cuyo

15:00 hs. Urban Style – Unión Vecinal Médano de Oro

15:15 hs. Fuerza Folk

16:00 hs. Academia Vida y Tradición

16:15 hs. Leo Altamirano

16:30 hs. Paulo Sánchez

16:45 hs. Bajo Sol

17:15 hs. Instituto Dalcas

17:40 hs. Unión y Canto

18:00 hs. La Nota

Los asistentes deberán tener en cuenta la siguiente información importante:

Cómo llegar al Predio Gaucho José Dolores para quienes concurran en vehículo particular podrán acceder por cualquiera de los siguientes recorridos:

Por Ruta Provincial N°155 (Agustín Gómez) hasta calle América, luego girando hacia el sur por la misma calle América se encontrará el ingreso al estacionamiento.

Como también podrán hacerlo por Ruta Provincial N°155 (Agustín Gómez) hasta Gral. Acha, luego girando hacia el sur hasta Calle 6 o Santa Teresa, girando nuevamente hacia el este hasta calle Alfonso XIII, para luego girar hacia la izquierda hasta calle 5 vieja, y finalmente conectar con calle América, donde se girará hacia la izquierda (en sentido norte) para encontrar el ingreso al estacionamiento sobre calle América.

El estacionamiento tendrá un valor de $2.000 para las motos, y de $4.000 para los autos y camionetas.

Los colectivos que llegan al predio son las líneas 200 y 201.

Podrán ingresar con sillas, banquetas, reposeras y equipo de mate.

Lo que No se permitirá ingresar con parrillas, comida, bebidas con o sin alcohol, y mascotas.

La organización informa que se realizarán controles en todos los accesos al predio para garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento.