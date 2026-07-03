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Rawson: todo lo que tenes que saber de la Fiesta del Pan y la Semita

El Predio Gaucho José Dolores será escenario de una jornada para toda la familia con gastronomía, música, danzas, artesanos, emprendedores y el gran desafío de ingresar al Récord Guinness con uno de los productos más representativos de la identidad sanjuanina, la semita más grande del mundo.

La Municipalidad de Rawson invita a todos los sanjuaninos a vivir este domingo 5 de julio, de 10 a 18 horas, la tercera edición de la Fiesta del Pan y la Semita , que se desarrollará en el Predio Gaucho José Dolores con entrada libre y gratuita.

La propuesta organizada por el Municipio, la Asociación de Artesanos y Productores y la Unión Vecinal del Médano de Oro, reunirá durante toda la jornada a miles de vecinos y visitantes en una verdadera celebración de las tradiciones sanjuaninas, con una amplia agenda de actividades pensadas para disfrutar en familia. Habrá espectáculos musicales, academias de danza, patio gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores, además de múltiples propuestas que pondrán en valor los sabores, las costumbres y el trabajo de quienes mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la provincia.

El acontecimiento central de esta tercera edición será la elaboración de la Semita Más Grande del Mundo , una iniciativa inédita que buscará llevar a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía sanjuanina a una escala nunca antes realizada, con el objetivo de iniciar el camino hacia un Récord Guinness.

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La elaboración estará encabezada por el reconocido chef Mauricio Tereszko junto al equipo de la Academia Culinaria Grand Chef, quienes asumirán el desafío técnico y gastronómico de concretar una producción histórica.

Además del enorme impacto turístico y gastronómico que representa esta iniciativa, parte de la semita elaborada será donada a instituciones, comedores y merenderos, fortaleciendo el perfil solidario de esta propuesta.

Otro de los momentos importantes será el tradicional Concurso Provincial del Pan y la Semita , donde panaderos, emprendedores gastronómicos, estudiantes de gastronomía y público en general competirán en vivo frente a un jurado especializado.

Los participantes buscarán consagrarse en las categorías de Mejor Pan y Mejor Semita. La competencia se ha convertido en uno de los principales atractivos de la fiesta, promoviendo la calidad, la creatividad y el valor de la producción artesanal local.

Además, la fiesta contará con una grilla de espectáculos artísticos durante toda la tarde:

13:00 hs. Escuela Municipal de Danzas

13:30 hs. Jaime Muñoz

14:00 hs. Academia Sentir Sanjuanino

14:30 hs. Tres para Cuyo

15:00 hs. Urban Style – Unión Vecinal Médano de Oro

15:15 hs. Fuerza Folk

16:00 hs. Academia Vida y Tradición

16:15 hs. Leo Altamirano

16:30 hs. Paulo Sánchez

16:45 hs. Bajo Sol

17:15 hs. Instituto Dalcas

17:40 hs. Unión y Canto

18:00 hs. La Nota

Los asistentes deberán tener en cuenta la siguiente información importante:

Cómo llegar al Predio Gaucho José Dolores para quienes concurran en vehículo particular podrán acceder por cualquiera de los siguientes recorridos:

Por Ruta Provincial N°155 (Agustín Gómez) hasta calle América, luego girando hacia el sur por la misma calle América se encontrará el ingreso al estacionamiento.

Como también podrán hacerlo por Ruta Provincial N°155 (Agustín Gómez) hasta Gral. Acha, luego girando hacia el sur hasta Calle 6 o Santa Teresa, girando nuevamente hacia el este hasta calle Alfonso XIII, para luego girar hacia la izquierda hasta calle 5 vieja, y finalmente conectar con calle América, donde se girará hacia la izquierda (en sentido norte) para encontrar el ingreso al estacionamiento sobre calle América.

  • El estacionamiento tendrá un valor de $2.000 para las motos, y de $4.000 para los autos y camionetas.
  • Los colectivos que llegan al predio son las líneas 200 y 201.
  • Podrán ingresar con sillas, banquetas, reposeras y equipo de mate.
  • Lo que No se permitirá ingresar con parrillas, comida, bebidas con o sin alcohol, y mascotas.

La organización informa que se realizarán controles en todos los accesos al predio para garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento.

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