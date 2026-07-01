El alerta por ráfagas intensas del sector sur se cumplió de manera rigurosa en las primeras horas de este miércoles 1 de julio, dejando una drástica caída de la temperatura en San Juan. Ahora, la gran expectativa está puesta en las precipitaciones: la probabilidad de lluvias y nieve continúa vigente para lo que resta del día.
Tras el fuerte viento sur, San Juan espera por la llegada de la nieve
Tras el fuerte viento sur, se mantiene la probabilidad de precipitaciones níveas intermitentes para el resto de la jornada de este miércoles.