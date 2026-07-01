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Tras el fuerte viento sur, San Juan espera por la llegada de la nieve

Tras el fuerte viento sur, se mantiene la probabilidad de precipitaciones níveas intermitentes para el resto de la jornada de este miércoles.

El alerta por ráfagas intensas del sector sur se cumplió de manera rigurosa en las primeras horas de este miércoles 1 de julio, dejando una drástica caída de la temperatura en San Juan. Ahora, la gran expectativa está puesta en las precipitaciones: la probabilidad de lluvias y nieve continúa vigente para lo que resta del día.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el panorama para las próximas horas se presenta de la siguiente manera:

  • Mañana inestable: Se registran lloviznas aisladas y un cielo completamente cubierto, bajo una masa de aire polar que mantiene la sensación térmica muy cercana a los 0°C.

  • Tarde con probabilidad de nieve: El pronóstico extendido indica que el ingreso de humedad favorecerá las condiciones para que se desarrollen lluvias y nevadas intermitentes en distintos puntos de la provincia.

  • Ventana temporal: Los momentos con mayor probabilidad de registrar agua-nieve o nieve se concentrarán especialmente hacia la tarde y la noche de este miércoles, manteniéndose un porcentaje de probabilidad de precipitaciones níveas del 20% al 35%.

Las autoridades meteorológicas confirman que el fenómeno se irá disipando de forma paulatina hacia la madrugada del jueves, dando paso a un cielo mayormente nublado pero ya sin el alerta de precipitaciones activado.

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