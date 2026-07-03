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La jugada polémica: por qué el VAR anuló el gol de Croacia en el último minuto

Josko Gvardiol convirtió un tanto agónico que llevaba el partido al tiempo suplementario, pero entre el VAR y el árbitro no lo convalidaron.

Portugal le ganó 2-1 a Croacia y la eliminó de los octavos de final del Mundial. En un partido cargado de emociones, el cierre tuvo una polémica por un gol anulado a los croatas, que les permitía llevar el encuentro al tiempo suplementario en la última jugada del encuentro.

Ivan Perisic lanzó un centro, hubo un desvío de un jugador portugués y la pelota le cayó a Mario Pasali, que al intentar controlar la jugada, dejó la pelota larga. Allí apareció Josko Gvardiol para marcar el gol en el minuto 12 del tiempo agregado de los 90 reglamentarios.

Tras la locura croata por el empate en la última acción del partido, el árbitro noruego Espen Eskas revisó la jugada en el VAR, ya que el sensor de la pelota detectó un toque imperceptible por parte de Igor Matanovic, lo que indicaba que Pasali estaba en posición adelantada. Por eso, el tanto no fue convalidado.

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A pesar de las protestas de los jugadores, el partido continuó hasta que el juez decretó el final del juego.

Ya es la segunda jugada polémica a favor del elenco de Cristiano Ronaldo, quien convirtió de penal en el encuentro. En la última fecha de la fase de grupos, el VAR detectó un milimétrico fuera de juego de Davinson Sánchez, que le daba la victoria a Colombia en el minuto 92.

Según las imágenes oficiales difundidas por la FIFA, Sánchez tenía apenas unos centímetros de su pie derecho en posición adelantada.

La explicación de la FIFA

Tras la polémica que se generó en las redes sociales, la cuenta oficial de la FIFA reveló los motivos por los que el gol fue anulado.

“Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball, incorporada en Trionda (la pelota oficial del Mundial), se demostró que hubo un contacto por parte del número 20 de Croacia, Igor Matanovi, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el tanto”, explicaron.

Y agregaron: “Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, que se muestra a los espectadores en la transmisión mediante un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permiten a los oficiales disponer de un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”.

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