¿ Hay un tercero en discordia entre Icardi y la China Suárez?

En ese contexto, la cuenta de X En lo picante agregó más datos sobre el hombre en cuestión: “Franco Deambrosi es piloto de TC Pista, corre con el Chevrolet #88 del Azar Motorsports y pertenece a una de las familias con más peso histórico dentro del automovilismo argentino".

En su perfil de Instagram, Franco, de 26 años, se muestra interesado por el deporte, la naturaleza y obviamente su pasión preponderante por los autos con imágenes participando en distintas carreras.

El vínculo del joven con los autos es de herencia familiar: su abuelo paterno, Juan Carlos Deambrosi, es expiloto de Turismo Carretera y expresidente de la ACTC -Asociación Corredores Turismo Carretera- y su abuelo materno: Oscar El Puma Aventin, también expiloto de TC y expresidente de la ACTC.

Su padre también es expiloto al igual que su tío, siendo él la tercera generación de una familia vinculada desde siempre al mundo de los autos.

Se espera que Yanina Latorre aporte luego algún dato más del porqué de la foto del piloto y los usuarios en redes comenzaron de inmediato a recordar el pasado de la China Suárez, novia de Icardi, y aquel encuentro que tuvo con el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto en Madrid del que tanto se habló a fines de 2024 tras hablar vía redes sociales.