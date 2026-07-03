Fiorella Giménez habló de su separación de Cachete Sierra

"Estuve cinco años con una persona que me daba orgullo decir que estuve cinco años y esta vez es la primera vez que me separo diciéndole ‘te amo, evidentemente no te voy a dejar de amar’ pero no es lo que elijo y lo que busco para mi vida este tipo de vínculo porque no me pudo dar lo que necesito y no te puedo dar lo que necesitas y seguir pidiéndote algo que no tenés para dar va a ser que las cosas realmente terminen mal", dijo Fiorella Giménez.

"‘Desde el amor elijo por mí dejar de elegirte’", admitió con mucho dolor la artista sobre ese momento en que los dos hablaron y optaron por dar un punto final a la relación. Y observó sobre el momento en que se tomó esa decisión: "Cuando se estiran mucho los vínculos ahí es cuando todo termina todo mal".

"Ya cuando se empezó a hablar de hijos, de casamiento y de toda la cosa ahí dijimos que teníamos que estar bien nosotros y si no estamos bien nosotros es imposible seguir avanzando'", recordó con profunda angustia la bailarina.

Y en esa línea analizó: "A veces uno mismo se pone en el lugar de quedarse en el lugar donde uno no está cómodo, donde uno no quiere estar y no se puede hacer cargo de que uno está incómodo entonces le pide al otro y hay que hacerse cargo de que uno no quiere más eso".

El desconsolado llanto de Fiorella Giménez al hablar de la separación de Cachete Sierra

Consultada por la modelo de por qué insistían en seguir juntos, Fiorella Giménez lloró como nunca por todo el esfuerzo que pusieron en poder seguir adelante con la relación.

"Yo también veía en los ojos de mi ex pareja cómo lo estaba intenando él y que no podía. Siento que Agus vino a ponerme un espejo delante y a decirme: 'Mirá todo lo que no sanaste tuyo'", admitió conmovida.

"Nos hemos ayudado un montón y es un reflejo mío el haberme cruzado con una persona tan linda, no se encuentra un abrazo tan sincero en cualquier persona", dejó en claro sobre los buenos recuerdos que vivieron.

Y sobre esta nueva etapa que atraviesa tras separarse de Cachete Sierra admitió cómo lleva adelante el dia a día: "Hay que hacer contacto cero y enfocarse en uno, juntarte con tus amigos, hacer terapia, ir al gimnasio, ocuparte de vos", concluyó.