Colapinto terminó en el puesto 11° en la primera tanda de entrenamientos

Todas las escuderías emplearon el componente de neumático duro durante la primera parte de la práctica. Para Franco Colapinto y Pierre Gasly, la labor de Alpine pasó por ajustar el ala delantera nueva que estrenaron en el Gran Premio de Austria la pasada fecha de la Fórmula 1.

Antonelli y Hadjar se ubicaron en primer y segundo lugar promediando la mitad de la práctica, mientras que George Russell -también local en Silverstone al igual que Hamilton- se ubicó tercero. Hamilton quiso demostrar por qué es el más ganador y volvió a recuperar la punta restando veinte minutos de ensayo.

Colapinto osciló entre el puesto 18 y 20, sin poder incrementar el ritmo en pista. Gasly estuvo cerca de la ubicación del argentino, en décimo quinta posición, con ciertas molestias por el funcionamiento del Alpine.

Sobre el final de la práctica, los equipos comenzaron a modificar sus neumáticos al compuesto medio y blando, y los registros de tiempo bajaron. Hamilton se metió en primer lugar, Antonelli quedó en segunda posición posición y Russell en tercera. Leclerc escaló al cuarto lugar.

Colapinto giró con las gomas medias en la recta final del ensayo y alcanzó el octavo lugar. Luego cayó algunas posiciones y su compañero Gasly quedó por debajo, en la posición 21.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Clasificación Sprint: 12.30

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8

Clasificación: 12

Domingo 5 de julio

Carrera: 11