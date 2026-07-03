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Vanshelato desembarca en San Juan: gran inauguración con helado artesanal

La reconocida marca nacional abre su sucursal número 32 en el corazón de San Juan. La cita es este sábado, a partir de las 18:00 hs en el nuevo local ubicado en Libertador 3006 Oeste.

La reconocida marca nacional abre su sucursal número 32 en el corazón de San Juan, marcando el inicio de un ambicioso plan de expansión en la provincia.

El mapa de la heladería artesanal en Argentina suma un nuevo y estratégico punto. Este sábado 4 de julio, la provincia de San Juan se viste de fiesta para recibir a Vanshelato, la cadena oriunda de Buenos Aires que ha conquistado paladares en Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y Tucumán, y que ahora elige suelo sanjuanino para continuar su crecimiento federal.

Una inauguración con ritmo y sabor

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La cita es a partir de las 18:00 hs en el nuevo local ubicado en Libertador 3006 Oeste. Para celebrar la apertura de su sucursal número 32 en el país, Vanshelato ha preparado un evento multisensorial. Los asistentes no solo podrán conocer las modernas instalaciones, sino que disfrutarán de una inauguración oficial con DJ en vivo, sorteos exclusivos entre los presentes y una degustación guiada de toda su línea de productos.

Calidad artesanal y precios medidos: La fórmula del éxito

Vanshelato no llega solo como una heladería, sino como una propuesta integral de cafetería y pastelería. Su posicionamiento en el mercado se basa en una premisa clara: fusionar la alta calidad artesanal con precios medidos, permitiendo que el helado de autor sea una experiencia accesible para todos.

Bajo el sugerente y magnético slogan “HELADO, VOS, YO. PENSALO.”, la marca busca generar una conexión emocional con sus clientes, invitándolos a compartir momentos únicos en un entorno diseñado para el disfrute. Esta apertura en San Juan representa la primera de tres sucursales proyectadas para la provincia en una etapa inicial, lo que demuestra la confianza de la firma en el mercado local.

El lugar del encuentro

La nueva sucursal ha sido pensada para ser un punto de referencia en la zona. Con una estética cuidada y una oferta que abarca desde los sabores más clásicos hasta creaciones innovadoras, Vanshelato promete elevar el estándar de la categoría en la región.

Si buscás un plan diferente para este sábado, la invitación está hecha: helado artesanal de calidad superior, ambiente joven, música y la oportunidad de llevarte premios en una tarde que promete ser inolvidable.

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