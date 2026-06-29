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San Juan tuvo dos movimientos sísmicos este lunes: el primero alcanzó magnitud 3,8

El primer movimiento se registró poco después de las 15 y fue percibido en distintas zonas de la provincia. Cerca de las 17 se detectó un segundo sismo de menor magnitud.

La actividad sísmica volvió a hacerse presente este lunes en San Juan. Durante la tarde, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró dos movimientos telúricos con menos de dos horas de diferencia. El primero fue el de mayor intensidad y logró percibirse en distintos puntos de la provincia, mientras que el segundo tuvo una magnitud menor y se produjo en la zona cordillerana de Calingasta.

El primer sismo ocurrió a las 15:03 y alcanzó una magnitud de 3,8, con un epicentro ubicado 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, 38 kilómetros al sudoeste de Talacasto y 52 kilómetros al este de Calingasta.

De acuerdo con el informe técnico del INPRES, el movimiento se originó a una profundidad de 110 kilómetros, una característica que suele provocar que los sismos puedan sentirse en una amplia región, aunque con menor intensidad en la superficie que aquellos cuyo foco es más superficial.

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Según la escala de Mercalli Modificada, el temblor tuvo una intensidad de II a III, por lo que fue percibido levemente por algunas personas que se encontraban en reposo o dentro de edificios.

El organismo indicó que el movimiento fue sentido en la Ciudad de San Juan, además de los departamentos Albardón, Caucete, Pocito, Jáchal y Rodeo, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas heridas.

Cuando todavía persistían los comentarios sobre ese primer temblor, el INPRES informó un segundo movimiento sísmico registrado a las 17:04.

En esta oportunidad, el sismo alcanzó una magnitud de 2,8 y tuvo su epicentro 26 kilómetros al oeste de Barreal, 38 kilómetros al noreste del cerro Mercedario y 62 kilómetros al sudoeste de Calingasta, también con una importante profundidad, de 119 kilómetros.

Por sus características y menor magnitud, este segundo evento tuvo una percepción mucho más limitada y no se informaron inconvenientes asociados.

San Juan integra una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Argentina debido a su ubicación sobre el borde occidental de la placa Sudamericana, donde interactúa con la placa de Nazca. Esa condición geológica hace que a lo largo del año se registren numerosos movimientos de diferente intensidad.

Ante este tipo de fenómenos, los especialistas recuerdan la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro de los hogares y conocer las recomendaciones de prevención para actuar correctamente durante un sismo.

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