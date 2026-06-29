San Juan tuvo dos movimientos sísmicos este lunes: el primero alcanzó magnitud 3,8

Según la escala de Mercalli Modificada, el temblor tuvo una intensidad de II a III, por lo que fue percibido levemente por algunas personas que se encontraban en reposo o dentro de edificios.

El organismo indicó que el movimiento fue sentido en la Ciudad de San Juan, además de los departamentos Albardón, Caucete, Pocito, Jáchal y Rodeo, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas heridas.

Cuando todavía persistían los comentarios sobre ese primer temblor, el INPRES informó un segundo movimiento sísmico registrado a las 17:04.

En esta oportunidad, el sismo alcanzó una magnitud de 2,8 y tuvo su epicentro 26 kilómetros al oeste de Barreal, 38 kilómetros al noreste del cerro Mercedario y 62 kilómetros al sudoeste de Calingasta, también con una importante profundidad, de 119 kilómetros.

Por sus características y menor magnitud, este segundo evento tuvo una percepción mucho más limitada y no se informaron inconvenientes asociados.

San Juan integra una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Argentina debido a su ubicación sobre el borde occidental de la placa Sudamericana, donde interactúa con la placa de Nazca. Esa condición geológica hace que a lo largo del año se registren numerosos movimientos de diferente intensidad.

Ante este tipo de fenómenos, los especialistas recuerdan la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro de los hogares y conocer las recomendaciones de prevención para actuar correctamente durante un sismo.