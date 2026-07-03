El juez Troche explicó la sanción a los turistas que dañaron La Pampa del Leoncito

Troche destacó que la legislación provincial es clara respecto de la protección del patrimonio cultural y recordó que existen normas específicas que prohíben acciones que puedan deteriorar estos espacios. Además, remarcó que la existencia de antecedentes y las características de las maniobras realizadas fueron elementos tenidos en cuenta al momento de dictar la resolución.

Uno de los turistas que dañó la Pampa del Leoncito es empresario de San Luis

Uno de los hechos ocurrió el 30 de marzo de 2026, cuando alrededor de las 19:30, personal de la Comisaría 33 recibió un llamado de Sebastián Marasco, responsable de la reserva privada El Leoncito, quien denunció que una camioneta realizaba maniobras a alta velocidad sobre la Pampa del Leoncito.

Los efectivos constataron que el conductor, identificado como Guido Fernando Sicoli, circulaba en una camioneta Ford Raptor efectuando maniobras peligrosas que provocaron daños en la superficie del lugar. En otro procedimiento, también fue sancionado Nicolás Andrés Terluk, quien conducía una Ford Ranger gris. La denuncia fue realizada igualmente por Marasco, pero el 14 de abril del mismo año, quien informó que durante la tarde una camioneta había estado efectuando maniobras peligrosas en el mismo sector de la Pampa del Leoncito.

Para el juez, este fallo "marca una nueva etapa" en la protección de los bienes culturales y busca generar un fuerte mensaje de concientización para quienes visitan estos espacios naturales. Asimismo, instó a los conductores a transitar con responsabilidad y respetar las normas de conservación, con el objetivo de preservar uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia para las futuras generaciones.