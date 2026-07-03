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San Juan sigue congelado: viernes con heladas y una mínima de -1°C

La provincia arranca el último día de la semana laboral bajo una intensa ola polar.

La ola de frío extremo no da tregua en San Juan. Tras el temporal de viento sur y las nevadas históricas registradas a mitad de semana en varios puntos de la provincia, este viernes 3 de julio comenzó con un ambiente gélido y temperaturas al límite de la congelación. A las 6 de la mañana, el termómetro marcó apenas 2°C, con el cielo completamente cubierto, vientos en calma y un elevado 80% de humedad.

Para lo que resta de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de bajas temperaturas en todo el territorio provincial. La mínima prevista para hoy se ubica en -1°C, consolidando la presencia de fuertes heladas matutinas, mientras que la temperatura máxima se estima en apenas 8°C durante la tarde, manteniendo el ambiente sumamente crudo.

De acuerdo con el informe oficial, el panorama para las próximas horas se presentará de la siguiente manera:

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  • Mañana gris y fría: El cielo continuará mayormente cubierto durante la primera mitad del día, con visibilidad óptima de 15 kilómetros y sin probabilidad de precipitaciones.

  • Rotación del viento: Hacia la tarde se espera el ingreso de brisas leves predominantes del sector norte, lo que ayudará a contener el descenso térmico pero sin modificar sustancialmente la masa de aire polar instalada en la región.

  • Fin de semana helado: El pronóstico extendido para los próximos 7 días anticipa la continuidad de mañanas con temperaturas bajo cero y tardes que difícilmente superen los dos dígitos, por lo que las autoridades locales reiteran el pedido de extremar los cuidados en niños y adultos mayores ante la persistencia de este invierno riguroso.

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