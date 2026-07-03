La ola de frío extremo no da tregua en San Juan. Tras el temporal de viento sur y las nevadas históricas registradas a mitad de semana en varios puntos de la provincia, este viernes 3 de julio comenzó con un ambiente gélido y temperaturas al límite de la congelación. A las 6 de la mañana, el termómetro marcó apenas 2°C, con el cielo completamente cubierto, vientos en calma y un elevado 80% de humedad.
San Juan sigue congelado: viernes con heladas y una mínima de -1°C
La provincia arranca el último día de la semana laboral bajo una intensa ola polar.