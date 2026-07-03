San Juan sigue congelado: viernes con heladas y una mínima de -1°C

Para lo que resta de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de bajas temperaturas en todo el territorio provincial. La mínima prevista para hoy se ubica en -1°C, consolidando la presencia de fuertes heladas matutinas, mientras que la temperatura máxima se estima en apenas 8°C durante la tarde, manteniendo el ambiente sumamente crudo.

De acuerdo con el informe oficial, el panorama para las próximas horas se presentará de la siguiente manera: