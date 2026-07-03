El emotivo tributo a Diogo Jota en el partido de Portugal

La dedicatoria de Cristiano Ronaldo en una jornada cargada de recuerdos

Las muestras de cariño hacia Diogo Jota se evidenciaron desde los momentos previos al pitazo inicial, con los aficionados desplegando carteles con el número 21 y lágrimas en los rostros de los futbolistas durante las estrofas del himno.

Al concluir el cotejo frente a Croacia Cristiano Ronaldo frenó su marcha en la zona mixta para exteriorizar la unión indomable del grupo ante esta pérdida: "Queríamos homenajearlo de la mejor manera. Fue justo hace un año que nos dejó. Queríamos ganar también por él y él ha estado con nosotros".

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, también se refirió al respecto: "Homenajeamos a Diogo Jota y a André Silva, pero también al padre de Ricardo Carvalho, estamos guiados por la luz que nos dejaron quienes ya no están".

Las señales del destino y la luz que guía el camino de la escuadra lusa

El entrenador del conjunto portugués agregó: "Jugamos contra Croacia, el último equipo contra el que Diogo Jota marcó con la selección nacional, y obtenemos una victoria por 2-1, que fue el gol número 21 de Diogo Jota".

"Hay muchas señales hermosas de la fuerza y la energía que Diogo aportó a la selección nacional, un foco de confianza y una responsabilidad de seguir mostrando los valores del equipo que teníamos. Él es nuestra luz guía en la Copa del Mundo", reflexionó Martínez.

De este modo, Portugal sigue adelante en su ruta mundialista transformando el dolor de una de las pérdidas más duras de su historia reciente en un estandarte de resiliencia y unión colectiva. El espíritu competitivo que alguna vez derrochó el futbolista fallecido hoy parece impregnado en cada avance de la escuadra roja y verde, una sintonía fina que promete impulsarlos en la búsqueda de la corona ecuménica que su pueblo tanto anhela.