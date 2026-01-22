"
Difundieron los rostros de los cuatro hermanitos secuestrados por sus padres

Los menores se encontraban bajo el cuidado de su familia directa cuando los progenitores, quienes tenían prohibido el acercamiento, se los llevaron por la fuerza tras amenazas con un arma blanca.

La Justicia y la Policía de San Juan se encuentran en máxima alerta tras el violento secuestro de cuatro hermanos en el departamento Santa Lucía. Durante las últimas horas, se autorizó la difusión de las identidades de los menores para agilizar su localización, luego de que sus propios padres los arrebataran del hogar donde cumplían la guarda legal.

El hecho

El dramático episodio sucedió este miércoles en el interior de Villa Alba, sobre calle Cordillera de los Andes. Según la última información, los niños estaban al cuidado de su familia (bajo la guarda legal de su tía Cintia Aballay y con la presencia de su abuela) cuando el matrimonio irrumpió en la vivienda.

Tras exhibir un arma blanca y amenazar a los presentes, los progenitores cargaron a los cuatro niños en un remís y escaparon con rumbo desconocido. Sobre ambos pesaba una estricta prohibición de acercamiento emitida por la Justicia, lo que convierte el hecho en un delito de secuestro.

Los menores buscados

Se solicita a la población cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de:

  • Niño de 8 años.

  • Niño de 5 años.

  • Dos mellizos de 4 años.

