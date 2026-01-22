Difundieron los rostros de los cuatro hermanitos secuestrados por sus padres

Tras exhibir un arma blanca y amenazar a los presentes, los progenitores cargaron a los cuatro niños en un remís y escaparon con rumbo desconocido. Sobre ambos pesaba una estricta prohibición de acercamiento emitida por la Justicia, lo que convierte el hecho en un delito de secuestro.

Los menores buscados

Se solicita a la población cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de: