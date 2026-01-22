La Justicia y la Policía de San Juan se encuentran en máxima alerta tras el violento secuestro de cuatro hermanos en el departamento Santa Lucía. Durante las últimas horas, se autorizó la difusión de las identidades de los menores para agilizar su localización, luego de que sus propios padres los arrebataran del hogar donde cumplían la guarda legal.
Difundieron los rostros de los cuatro hermanitos secuestrados por sus padres
Los menores se encontraban bajo el cuidado de su familia directa cuando los progenitores, quienes tenían prohibido el acercamiento, se los llevaron por la fuerza tras amenazas con un arma blanca.