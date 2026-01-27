Impuesto Inmobiliario: habilitaron boletas con hasta 15% de descuento

15% de descuento para contribuyentes que estén al día con el Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2025.

15% de descuento para quienes opten por el pago anual completo antes del vencimiento.

5% de descuento para quienes realicen el pago semestral en término, según lo establecido por la Dirección General de Rentas.

10% de descuento para pagos efectuados mediante débito automático o descuento de haberes, de acuerdo al sistema vigente.

10% de descuento para pagos realizados en término a través de medios electrónicos habilitados en la web oficial.

Fechas de vencimiento – Impuesto Inmobiliario

Pago Único Anual: 10 de febrero de 2026.

Primera cuota semestral: 11 de febrero de 2026.

Primera cuota mensual: 20 de febrero de 2026.

Para quienes prefieran realizar consultas o trámites de manera presencial, la Dirección General de Rentas brinda atención personalizada en su oficina ubicada en el Centro Cívico, Planta Baja, de lunes a viernes, en el horario de 7:15 a 14:45.