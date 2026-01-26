Un intento de robo terminó con un joven detenido y un policía herido durante la jornada en el Barrio Necochea, departamento Chimbas. El episodio tuvo lugar en el Hogar Kevin, ubicado sobre calle Centenario, según informaron fuentes de la Comisaría 17°.
Intentó robar un aire acondicionado del Hogar Kevin y agredió a un policía
El delincuente de 21 años fue sorprendido en el techo de la institución. Antes de ser detenido, le arrojó una piedra al efectivo policial, provocándole una herida en la mano.