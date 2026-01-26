Intentó robar un aire acondicionado del Hogar Kevin y agredió a un policía

El hecho fue detectado por un efectivo policial que cumplía funciones de adicional en el establecimiento. El uniformado sorprendió a un sujeto, identificado como Medina (21), en momentos en que intentaba sustraer un equipo de aire acondicionado instalado en el techo del hogar.

Al verse descubierto, el malviviente intentó escapar y agredió al policía arrojándole una piedra. El proyectil impactó en la mano derecha del oficial, quien, a pesar de la lesión, logró reducir y aprehender al sospechoso en el lugar.