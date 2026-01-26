"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > aire acondicionado

Intentó robar un aire acondicionado del Hogar Kevin y agredió a un policía

El delincuente de 21 años fue sorprendido en el techo de la institución. Antes de ser detenido, le arrojó una piedra al efectivo policial, provocándole una herida en la mano.

Un intento de robo terminó con un joven detenido y un policía herido durante la jornada en el Barrio Necochea, departamento Chimbas. El episodio tuvo lugar en el Hogar Kevin, ubicado sobre calle Centenario, según informaron fuentes de la Comisaría 17°.

El hecho fue detectado por un efectivo policial que cumplía funciones de adicional en el establecimiento. El uniformado sorprendió a un sujeto, identificado como Medina (21), en momentos en que intentaba sustraer un equipo de aire acondicionado instalado en el techo del hogar.

Al verse descubierto, el malviviente intentó escapar y agredió al policía arrojándole una piedra. El proyectil impactó en la mano derecha del oficial, quien, a pesar de la lesión, logró reducir y aprehender al sospechoso en el lugar.

Te puede interesar...

Por directivas de la justicia, se dio inicio al procedimiento de Flagrancia, quedando Medina vinculado a una causa por tentativa de robo y lesiones, a disposición de la UFI correspondiente.

Temas

Te puede interesar