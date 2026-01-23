"
El camionero que mató a una ciclista en Pocito dio positivo en cocaína

La Justicia imputó a José Luis Bolado por la muerte de Claudia Ventrice. Aunque se detectaron estupefacientes en su organismo, el chofer quedó en libertad mientras avanza la investigación.

En una audiencia realizada este viernes, la UFI de Delitos Especiales imputó formalmente a José Luis Bolado, el camionero que el pasado martes atropelló y mató a una mujer en el departamento Pocito. El dato más impactante de la jornada surgió de las pericias toxicológicas: si bien el test de alcoholemia dio negativo, el chofer dio positivo para cocaína.

La fiscalía acusó a Bolado por el delito de "Homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, agravado por estar bajo los efectos de estupefacientes".

A pesar de la gravedad del hecho, el juez fijó un periodo de investigación de 12 meses y otorgó la libertad para Bolado. El imputado deberá cumplir con medidas restrictivas: no podrá salir de la provincia y tendrá la obligación de presentarse una vez por mes en la Comisaría 6ª de Rawson.

El trágico siniestro

El accidente ocurrió el martes 20 de enero, cerca de las 10:25, en el cruce de calles Mendoza e Independencia. La víctima, Claudia Patricia Ventrice (48), circulaba en su bicicleta en sentido sur a norte por Mendoza, al igual que el camión Mercedes Benz.

Según la reconstrucción de la UFI Delitos Especiales, al llegar a la intersección, el camionero giró hacia su derecha sin advertir la presencia de la mujer, impactándola de lleno. El golpe le provocó la muerte inmediata a la ciclista antes de que pudiera ser asistida por personal médico.

