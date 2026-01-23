El camionero que mató a una ciclista en Pocito dio positivo en cocaína

La fiscalía acusó a Bolado por el delito de "Homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, agravado por estar bajo los efectos de estupefacientes".

A pesar de la gravedad del hecho, el juez fijó un periodo de investigación de 12 meses y otorgó la libertad para Bolado. El imputado deberá cumplir con medidas restrictivas: no podrá salir de la provincia y tendrá la obligación de presentarse una vez por mes en la Comisaría 6ª de Rawson.