El camionero que mató a una ciclista en Pocito dio positivo en cocaína

En una audiencia realizada este viernes, la UFI de Delitos Especiales imputó formalmente a José Luis Bolado, el camionero que el pasado martes atropelló y mató a una mujer en el departamento Pocito. El dato más impactante de la jornada surgió de las pericias toxicológicas: si bien el test de alcoholemia dio negativo, el chofer dio positivo para cocaína.
