Choque en Ruta 40 entre dos autos a la altura del Villicum

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a un Fiat Toro y otro vehículo, cuando uno de los rodados habría frenado de manera repentina, provocando la colisión. Como consecuencia del impacto, una persona mayor de edad que conducía uno de los vehículos sufrió algunos golpes.

Debido a que se trataba de una persona de edad, se activó de inmediato el protocolo de emergencia de Vialidad Nacional, con la intervención conjunta de Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y los servicios de ambulancias de la provincia. Al lugar arribaron dos ambulancias en tiempo récord, que asistieron al conductor lesionado y evaluaron su estado de salud.