Choque en Ruta 40 entre dos autos a la altura del Villicum

Al parecer hubo personas heridas, aunque no de gravedad. El siniestro fue entre dos autos, uno habria frenado de manera repentina provocando el impacto.

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3480, en la zona de Villicum, mientras personal de Vialidad Nacional realizaba trabajos de mantenimiento y despeje de la calzada debido a las crecidas provocadas por las recientes lluvias.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a un Fiat Toro y otro vehículo, cuando uno de los rodados habría frenado de manera repentina, provocando la colisión. Como consecuencia del impacto, una persona mayor de edad que conducía uno de los vehículos sufrió algunos golpes.

Debido a que se trataba de una persona de edad, se activó de inmediato el protocolo de emergencia de Vialidad Nacional, con la intervención conjunta de Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y los servicios de ambulancias de la provincia. Al lugar arribaron dos ambulancias en tiempo récord, que asistieron al conductor lesionado y evaluaron su estado de salud.

Desde Vialidad Nacional indicaron que fue el propio personal que se encontraba trabajando en el despeje de la ruta quien alertó sobre el accidente, permitiendo una rápida respuesta de los organismos de seguridad y salud pública.

