Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3480, en la zona de Villicum, mientras personal de Vialidad Nacional realizaba trabajos de mantenimiento y despeje de la calzada debido a las crecidas provocadas por las recientes lluvias.
Choque en Ruta 40 entre dos autos a la altura del Villicum
Al parecer hubo personas heridas, aunque no de gravedad. El siniestro fue entre dos autos, uno habria frenado de manera repentina provocando el impacto.