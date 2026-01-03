Hallaron restos óseos en un basural de Albardón

El hecho fue reportado el 2 de enero de 2026, con intervención de la Comisaría N.° 18. Según se indicó, alrededor de las 22, se tomó conocimiento de la presencia de restos óseos en un basural ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40, en el sector norte del Villicum.

De acuerdo a las actuaciones, los restos habrían sido advertidos hace aproximadamente dos semanas por Luis Euliarte, una persona que frecuenta la zona en busca de cartones y residuos reutilizables. Euliarte relató que en ese momento observó lo que aparentaba ser un cráneo entre la basura, aunque no le dio mayor relevancia y se retiró del lugar. Posteriormente comentó lo ocurrido a un amigo, José Adrián Páez, quien este jueves se presentó en la comisaría para poner en conocimiento a las autoridades.