Hallaron restos óseos en un basural de Albardón

Tras ello, personal policial localizó a Euliarte y, junto a él, se dirigió al basural señalado, donde se constató el hallazgo. En el lugar trabajaron efectivos de Delitos Especiales y Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor.
Durante la inspección ocular se encontró un cráneo en avanzado estado de deterioro, con restos de cabello castaño y una pieza dentaria visible en la parte anterior de la arcada superior. Asimismo, se hallaron restos de cabello y fragmentos óseos afectados por un incendio cercano al sitio. La médica legista interviniente indicó que, debido al estado de deterioro provocado por el fuego, no fue posible determinar en el lugar si dichos restos corresponden a una persona o a un animal.
Finalmente, los restos fueron levantados y trasladados al Complejo Científico Forense y de Criminalística, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer su origen e identidad.