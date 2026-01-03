"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > restos

Hallaron restos óseos en un basural de Albardón

Durante la inspección ocular se encontró un cráneo en avanzado estado de deterioro, con restos de cabello castaño y una pieza dentaria.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, informó que se encuentra en curso una investigación a raíz del hallazgo de restos óseos en el departamento Albardón.

El hecho fue reportado el 2 de enero de 2026, con intervención de la Comisaría N.° 18. Según se indicó, alrededor de las 22, se tomó conocimiento de la presencia de restos óseos en un basural ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40, en el sector norte del Villicum.

De acuerdo a las actuaciones, los restos habrían sido advertidos hace aproximadamente dos semanas por Luis Euliarte, una persona que frecuenta la zona en busca de cartones y residuos reutilizables. Euliarte relató que en ese momento observó lo que aparentaba ser un cráneo entre la basura, aunque no le dio mayor relevancia y se retiró del lugar. Posteriormente comentó lo ocurrido a un amigo, José Adrián Páez, quien este jueves se presentó en la comisaría para poner en conocimiento a las autoridades.

Te puede interesar...

Tras ello, personal policial localizó a Euliarte y, junto a él, se dirigió al basural señalado, donde se constató el hallazgo. En el lugar trabajaron efectivos de Delitos Especiales y Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor.

Durante la inspección ocular se encontró un cráneo en avanzado estado de deterioro, con restos de cabello castaño y una pieza dentaria visible en la parte anterior de la arcada superior. Asimismo, se hallaron restos de cabello y fragmentos óseos afectados por un incendio cercano al sitio. La médica legista interviniente indicó que, debido al estado de deterioro provocado por el fuego, no fue posible determinar en el lugar si dichos restos corresponden a una persona o a un animal.

Finalmente, los restos fueron levantados y trasladados al Complejo Científico Forense y de Criminalística, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer su origen e identidad.

Temas

Te puede interesar