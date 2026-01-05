Robo en Colonia Rodas: cuatro detenidos y elementos recuperados

El episodio ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando un vecino dio aviso a la policía al detectar a varias personas que se movilizaban con objetos presuntamente robados en la intersección de calle Alfonso 14 y Nacional. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a la aprehensión de los involucrados, quienes tenían en su poder herramientas y otros objetos de valor.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 23.49.15

Los acusados fueron identificados como Arguello (18), Salinas (18), Arguello (16), Arguello (15) y Poblete (17). Tras la intervención judicial, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad (UFI DcP), a cargo de la Dra. Virginia Branca, dispuso que los mayores de edad permanezcan detenidos, mientras que los menores quedaron a disposición del juzgado interviniente, siguiendo las directivas correspondientes.