Robo en Colonia Rodas: cuatro detenidos y elementos recuperados
Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad vinculados al hecho. Los sujetos habían robado herramientas de una vivienda.
Un procedimiento policial realizado en Colonia Rodas permitió esclarecer un hecho de robo y culminó con la detención de cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, además de la recuperación de los elementos sustraídos.
El episodio ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando un vecino dio aviso a la policía al detectar a varias personas que se movilizaban con objetos presuntamente robados en la intersección de calle Alfonso 14 y Nacional. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a la aprehensión de los involucrados, quienes tenían en su poder herramientas y otros objetos de valor.
Los acusados fueron identificados como Arguello (18), Salinas (18), Arguello (16), Arguello (15) y Poblete (17). Tras la intervención judicial, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad (UFI DcP), a cargo de la Dra. Virginia Branca, dispuso que los mayores de edad permanezcan detenidos, mientras que los menores quedaron a disposición del juzgado interviniente, siguiendo las directivas correspondientes.