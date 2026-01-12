Una intensa persecución policial se registró en la Avenida de Circunvalación luego de que un efectivo de la Policía advirtiera la circulación de un automóvil sospechado de haber participado en un presunto robo. El procedimiento culminó con la detención de un vehículo Peugeot 206 en el sector de Circunvalación, donde fueron aprehendidas cuatro personas.
Persecución en Circunvalación terminó con cuatro detenidos con antecedentes penales
Los sujetos habrían participado de un presunto robo. Dos de los detenidos tenían salidas transitorias y otros dos un frondozo prontuario.