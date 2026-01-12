"
Persecución en Circunvalación terminó con cuatro detenidos con antecedentes penales

Los sujetos habrían participado de un presunto robo. Dos de los detenidos tenían salidas transitorias y otros dos un frondozo prontuario.

Una intensa persecución policial se registró en la Avenida de Circunvalación luego de que un efectivo de la Policía advirtiera la circulación de un automóvil sospechado de haber participado en un presunto robo. El procedimiento culminó con la detención de un vehículo Peugeot 206 en el sector de Circunvalación, donde fueron aprehendidas cuatro personas.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911 realizado por una vecina del barrio Rivadavia Sur, quien alertó que varios sujetos encapuchados habían saltado la pared de un domicilio en actitud sospechosa. Ante esta situación, personal policial desplegó un operativo cerrojo y logró ubicar al rodado cuando ingresaba al anillo de Circunvalación, iniciándose una persecución que finalizó con su intercepción.

Dentro del vehículo viajaban cuatro hombres: dos de ellos cuentan con salidas transitorias, mientras que los otros dos poseen un frondoso prontuario delictivo. Durante la requisa, la policía secuestró capuchas y pares de guantes.

Hasta el momento no se presentó la denuncia formal de la damnificada, por lo que no se pudo confirmar si se produjo algún robo o si los sujetos lograron sustraer elementos del domicilio señalado. No obstante, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Las autoridades continúan investigando si los detenidos están vinculados con otros hechos delictivos. Hasta el momento, todo está en investigación.

