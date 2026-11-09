Michael Emir Ferreyra, el ciclista de 22 años que protagonizó un choque contra una motocicleta en Chimbas, murió durante la madrugada de este domingo en el Hospital Guillermo Rawson. El joven había sido trasladado el sábado por la tarde con graves lesiones y permanecía internado en terapia intensiva.
Quién era Michael Ferreyra, el ciclista de 22 años que murió tras un choque
Michael Emir Ferreyra, de 22 años, murió este domingo en el Hospital Rawson, donde estaba internado desde el sábado tras chocar contra una moto en Chimbas. La Justicia investiga la mecánica del siniestro.