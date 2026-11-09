Quién era Michael Ferreyra, el ciclista de 22 años que murió tras un choque

El siniestro ocurrió pasadas las 17:30 del sábado, en la intersección de calle Sargento Cabral y avenida España. Según la información del Ministerio Público Fiscal, Ferreyra circulaba en bicicleta de oeste a este por Sargento Cabral cuando protagonizó la colisión con una moto Yamaha conducida por Jeremías Arroyo, de 28 años.

La investigación preliminar indica que el ciclista habría realizado una maniobra de giro hacia la izquierda antes del impacto. El choque le provocó severos politraumatismos y fue asistido por personal de emergencias, que lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson.