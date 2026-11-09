"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > CICLISTA

Quién era Michael Ferreyra, el ciclista de 22 años que murió tras un choque

Michael Emir Ferreyra, de 22 años, murió este domingo en el Hospital Rawson, donde estaba internado desde el sábado tras chocar contra una moto en Chimbas. La Justicia investiga la mecánica del siniestro.

Michael Emir Ferreyra, el ciclista de 22 años que protagonizó un choque contra una motocicleta en Chimbas, murió durante la madrugada de este domingo en el Hospital Guillermo Rawson. El joven había sido trasladado el sábado por la tarde con graves lesiones y permanecía internado en terapia intensiva.

El siniestro ocurrió pasadas las 17:30 del sábado, en la intersección de calle Sargento Cabral y avenida España. Según la información del Ministerio Público Fiscal, Ferreyra circulaba en bicicleta de oeste a este por Sargento Cabral cuando protagonizó la colisión con una moto Yamaha conducida por Jeremías Arroyo, de 28 años.

La investigación preliminar indica que el ciclista habría realizado una maniobra de giro hacia la izquierda antes del impacto. El choque le provocó severos politraumatismos y fue asistido por personal de emergencias, que lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson.

Te puede interesar...

Pese a la atención médica y los esfuerzos del equipo de terapia intensiva, Ferreyra murió cerca de las 5 de la madrugada del domingo.

La causa quedó a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

Los peritos también realizarán estudios sobre los vehículos involucrados para establecer con precisión cómo se produjo la colisión. La investigación busca determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades de los conductores.

Temas

Te puede interesar