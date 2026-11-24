Una cámara de seguridad registró los últimos momentos de Daniel Molina Bastía, el hombre de 53 años que murió este martes por la tarde en su vivienda de Concepción, Capital. El video permitió reconstruir la secuencia de su ingreso al domicilio y el momento en que se desplomó.
Un hombre de 53 años murió al ingresar a su casa en Concepción
Daniel Molina Bastía, de 53 años, murió este martes por la tarde en su vivienda de Concepción. Una cámara de seguridad registró el momento en que ingresó y se desplomó. La intervención policial permitió descartar signos de violencia.