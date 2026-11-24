La situación motivó un despliegue inicial de efectivos de la Comisaría 2ª y otras divisiones policiales. Los uniformados realizaron las primeras actuaciones en el inmueble, mientras aguardaban la intervención del personal médico.

Al examinar el cuerpo, los profesionales no encontraron lesiones compatibles con una agresión ni indicios de violencia externa. Finalmente, determinaron que se trató de una muerte súbita y extendieron el certificado de defunción.

Con esa constatación, se descartó la existencia de un hecho delictivo y no fue necesaria la intervención judicial. El caso quedó establecido como un fallecimiento por causas naturales.