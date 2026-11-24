Dos amenazas el mismo día y una investigación para identificar a la responsable

La primera nota fue encontrada en un baño del cuarto piso y advertía sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo. Tras el hallazgo, se desplegó un operativo con intervención de Bomberos y personal policial. Una vez inspeccionadas las instalaciones, las autoridades permitieron el regreso de los trabajadores y visitantes.

Sin embargo, poco después apareció una segunda amenaza con características similares. Los investigadores advirtieron que ambos escritos estaban confeccionados sobre hojas A4, con el mismo tipo de lápiz y una caligrafía coincidente. La nueva advertencia obligó a evacuar nuevamente el edificio.

La investigación avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testimonios. Una de las pistas surgió al detectar que una misma mujer había ingresado tanto al baño de hombres como al de mujeres en horarios vinculados con el hallazgo de las notas.

A partir de esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y el secuestro de escritos manuscritos para realizar un cotejo pericial. El análisis caligráfico del Complejo Científico Forense aportó elementos para identificar a Naranjo Fernández como responsable de las amenazas.

La audiencia se realizó el 24 de noviembre y estuvo a cargo del fiscal Adrián Riveros, de la UFI Genérica, con la intervención de las ayudantes fiscales Eliana Roca y Alejandra Rossi.

El Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal preparatoria contra Naranjo Fernández por el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, en calidad de autora.

En la misma instancia, el juez Fernández Cauzzi homologó el acuerdo de suspensión del proceso a prueba por el plazo de un año. La resolución establece que la imputada deberá realizar 30 horas de tareas comunitarias no remuneradas, distribuidas en un período de tres meses.

Inicialmente, las cumplirá en las instalaciones del Club del Bono, en Rivadavia, aunque la Oficina de Medidas Alternativas podrá designar otra institución si surge algún impedimento.

También deberá abonar una reparación simbólica de $200.000, dividida en dos cuotas consecutivas de $100.000.

Los vencimientos fueron fijados para el 10 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027. El dinero será destinado a una entidad de bien público a través de la Oficina de Medidas Alternativas.

Entre las reglas de conducta también se estableció que deberá fijar domicilio y comunicar cualquier cambio durante el período de vigencia de la medida. Naranjo Fernández continuará en libertad mientras cumpla con las obligaciones impuestas.

La suspensión del proceso a prueba no equivale a una condena ni a una absolución: permite suspender la persecución penal bajo determinadas condiciones, cuyo cumplimiento será supervisado durante el plazo establecido.

El motivo de las amenazas sigue sin conocerse

Uno de los interrogantes que todavía no tiene respuesta es por qué la mujer realizó las dos falsas amenazas. Según explicó el fiscal, no pudieron establecer el motivo porque Naranjo Fernández no prestó declaración durante la investigación.

La causa quedó encaminada bajo las condiciones fijadas por el juez. El cumplimiento de las tareas comunitarias, el pago de la reparación y las restantes reglas de conducta serán determinantes durante el año de suspensión.