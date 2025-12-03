"
La IGJ descartó la intervención de la AFA, pero aseguró: "Está bajo supervisión"

Daniel Vítolo, titular del organismo, detalló que "Chiqui" Tapia “tiene que explicar gastos por USD 111 millones” por estados contables que permanecen pendientes desde 2017 por la falta de respuesta a requerimientos oficiales.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, afirmó este miércoles que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "está bajo supervisión" del organismo que encabeza, aunque descartó que estén pensando "en una intervención".

El funcionario advirtió que Claudio "Chiqui" Tapia "tiene que explicar gastos por USD 111 millones", dado que la entidad madre del fútbol acumula ocho años de estados contables sin aprobar por la falta de respuesta a los requerimientos oficiales. Entre los rubros cuestionados se encuentran pagos a jugadores, gastos de hotelería, aportes a FIFA y a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"Aquí se están dando causas donde se investiga lavado de dinero, por lo que el juez puede tomar medidas para preservar el bien o patrimonios y pruebas del delito. Es un tema judicial", recalcó en diálogo con Radio Rivadavia.

"Nadie está pensando en intervenir la AFA": Daniel Vítolo, titular de la IGJ, advirtió que la Justicia penal podría actuar, si considera que el organismo "está en peligro" (Video: @Rivadavia630).

Además, Vítolo criticó que la AFA no haya completado los procedimientos legales para trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires. El organismo exige que se "reforme el estatuto" y se obtenga la aprobación judicial para que la mudanza tenga validez legal.

"Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero para abandonar una jurisdicción que está controlándola, no podemos dejarlos ir y que esto quede en la nebulosa", sentenció el funcionario, quien aseguró que el organismo mantiene su jurisdicción legal sobre la entidad deportiva.

Así, el titular de la IGJ también señaló que la situación se replica en la Superliga, la asociación civil encargada de la comercialización de derechos televisivos, porque deben justificar "el gasto de USD 348 millones" y agregó: "Si queda como único fin comercializar derechos, deja de ser una asociación sin fines de lucro".

La decisión de no intervenir a la AFA, aclaró Vítolo, no implica que el organismo descarte otras medidas, como la desaprobación de los balances y la aplicación de multas. De todas formas, advirtió que la Justicia penal podría actuar, si considera que "está en peligro" por "el mal desempeño de sus administradores".

