La IGJ descartó la intervención de la AFA, pero aseguró: "Está bajo supervisión"

"Nadie está pensando en intervenir la AFA": Daniel Vítolo, titular de la IGJ, advirtió que la Justicia penal podría actuar, si considera que el organismo "está en peligro" (Video: @Rivadavia630).

Además, Vítolo criticó que la AFA no haya completado los procedimientos legales para trasladar su sede a la provincia de Buenos Aires. El organismo exige que se "reforme el estatuto" y se obtenga la aprobación judicial para que la mudanza tenga validez legal.

"Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero para abandonar una jurisdicción que está controlándola, no podemos dejarlos ir y que esto quede en la nebulosa", sentenció el funcionario, quien aseguró que el organismo mantiene su jurisdicción legal sobre la entidad deportiva.

Así, el titular de la IGJ también señaló que la situación se replica en la Superliga, la asociación civil encargada de la comercialización de derechos televisivos, porque deben justificar "el gasto de USD 348 millones" y agregó: "Si queda como único fin comercializar derechos, deja de ser una asociación sin fines de lucro".

La decisión de no intervenir a la AFA, aclaró Vítolo, no implica que el organismo descarte otras medidas, como la desaprobación de los balances y la aplicación de multas. De todas formas, advirtió que la Justicia penal podría actuar, si considera que "está en peligro" por "el mal desempeño de sus administradores".