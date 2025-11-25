Pergolini se burló de la AFA en un sketch: "El campeón de la TV"

Pergolini continuó con la ironía, defendiendo la legitimidad de su “título” y señaló: “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV”.

Embed Mario Pergolini, mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses.

¡Felicidades! #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/jdbA0d2wYH — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 25, 2025

El sketch tuvo un final sorpresivo: al ver la falta de celebración, el conductor amenazó con devolver el premio y, crucialmente, "la guita que iba a compartir".

En ese momento, la actitud de los presentes cambió radicalmente, y todos en el estudio empezaron a cantar "dale campeón" y festejar el logro del conductor.