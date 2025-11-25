La polémica desatada en la AFA por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual se trasladó con humor a la televisión, y el conductor Mario Pergolini aprovechó la controversia para protagonizar un divertido segmento en su programa, recreando la protesta que realizó el plantel de Estudiantes de La Plata.
Pergolini se burló de la AFA en un sketch: "El campeón de la TV"
Mario Pergolini se sumó a la polémica de la semana con la AFA coronando a Rosario Central en una oficina y preparó un segmento especial en su programa del lunes.