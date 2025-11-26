El mensaje de apoyo de clubes del ascenso a la AFA y Tapia que desató polémica

Los finalistas

A tan solo días de jugarse la vuelta por el segundo ascenso a la primera división del fútbol argentino, Deportivo Madryn publicó el polémico mensaje apoyando a la Asociación del Fútbol Argentino y a su presidente, Claudio Tapia.

El conjunto "auringero" cayó por 2-0 en la ida ante Estudiantes de Rio Cuarto y este domingo, desde las 17, buscará dar vuelta el resultado y conseguir el ascenso.

En la previa del partido, Madryn publicó un mensaje en su cuenta de Instagram e inmediatamente prohibió la posibilidad de que se hagan comentarios en la misma.

"Desde el Club Social y Deportivo Madryn manifestamos nuestro más enérgico repudio a los ataques constantes que recibe la Asociación del Futbol Argentino conducida por su Presidente Claudio Tapia", comenzó el comunicado que fue acompañado por una foto del escudo del club.

"No son casuales los constantes embates contra esta conducción, intentando generar malestar en la opinión pública: El Poder Real quiere quedarse con el Futbol Argentino y armar un esquema de negocios para sus amigos. Así operan en todos los ámbitos, generando odio y desapego a lo popular para luego arrebatarlo ante la indiferencia mayoritaria", continuó.

Finalmente, el comunicado terminó diciendo: "No son casuales los duros embates contra un modelo que defiende las instituciones sociales, el federalismo y que además puso al fútbol argentino en lo más alto del mundo".

Deportivo Madryn se vio envuelto en polémicas en varias jornadas del campeonato de la Primera Nacional. Una de las más controversiales se dio en la segunda fase del reducido, cuando AFA le dio por ganado por 3-0 el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas de dirigentes al cuerpo arbitral.

El otro finalista, Estudiantes de Río Cuarto, en tanto, se pronunció en la misma sintonía, "en defensa de la AFA bajo la conducción de Claudio 'Chiqui' Tapia, que atraviesa un escenario de permanente exposición y cuestionamiento mediático".

El apoyo de los clubes al ente más importante del fútbol nacional se da en medio de la fuerte polémica por el título entregado a Rosario Central tras ser puntero en la tabla anual, trofeo que no existía hasta que la AFA así lo decidió el jueves pasado en una oficina.