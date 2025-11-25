La AFA truchó un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas

A su vez, se subraya que “cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales del partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas según el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente”.

La polémica en torno a esta situación surgió luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana para premiar a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. En las redes sociales, Estudiantes fue uno de los pocos clubes que expresó su disconformidad con la invención de este título, mientras que la AFA los obligó a hacer el pasillo.

El club de La Plata decidió aceptar este provocador pedido, que incluyó una amenaza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a su presidente Juan Sebastián Verón, pero los jugadores del "Pincha" le dieron la espalda a sus colegas del "Canalla" mientras salían a la cancha en la previa del encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Luego de este partido, en el que Estudiantes se impuso por 1-0 para meterse en los cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo informó que iba a elevar el informe al Tribunal de Disciplina por este pasillo de espaldas.