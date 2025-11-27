AFA suspendió por 6 meses a Verón como presidente de Estudiantes
El Tribunal de Disciplina ratificó el fallo por el pasillo de espaldas a Rosario Central y confirmó la suspensión de seis meses para Verón, mientras que los jugadores involucrados recibieron dos fechas de sanción.
El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción por el pasillo de espaldas al campeón y ratificó la suspensión de seis meses para Juan Sebastián Verón, medida que lo inhabilita para cualquier actividad vinculada al fútbol. La resolución consideró que el dirigente incurrió en una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.
La decisión también alcanzó a los futbolistas que participaron del desplante en el homenaje a Rosario Central: todos deberán cumplir dos fechas de suspensión al inicio del próximo torneo. Además, el capitán del equipo no podrá portar la cinta durante los próximos tres meses, según determinó el organismo.
El club recibió una multa económica por conducta ofensiva y por la violación a los principios del juego limpio, dado que el pasillo tradicional quedó desnaturalizado por un gesto colectivo de desprecio.
El episodio se originó luego de la determinación de la AFA de proclamar como “Campeón de Liga 2025” a Rosario Central, tras finalizar en lo más alto de la tabla anual. La medida generó un amplio debate y provocó el rechazo de gran parte de la hinchada y de integrantes de la institución platense.
La polémica se intensificó cuando se conoció que Verón asumió la responsabilidad de haber dado la instrucción al plantel para que se diera vuelta durante el pasillo. Esa admisión fue uno de los elementos valorados por el Tribunal de Disciplina al momento de definir la sanción.
El gesto se produjo el domingo en el Gigante de Arroyito, antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Aunque en un primer momento los jugadores se formaron como es habitual en este tipo de homenajes, cuando el plantel rosarino comenzó a avanzar, los integrantes del equipo platense se giraron y les mostraron la espalda, en un acto que rápidamente generó repudios y reacciones en todo el ámbito del fútbol argentino.
Con el fallo confirmado, las sanciones quedarán firmes para el inicio del próximo certamen y el club afrontará la multa dispuesta por el Tribunal, que consideró el episodio como una falta grave a las normas de convivencia deportiva.